Napoli-Catanzaro dove vederla oggi in TV e streaming, orario e canale della partita amichevole

Napoli-Catanzaro è la sfida valida per la seconda amichevole degli azzurri nel ritiro di Dimaro. La squadra allenata da Antonio Conte sfiderà i calabresi allenati da Alberto Aquilani oggi, sabato 26 luglio, con calcio d'inizio alle ore 18:00. Gli azzurri arrivano a questa sfida dopo aver perso a sorpresa 2-0 contro l'Arezzo, compagine di Serie C. I giallorossi invece militano in Serie B e già da due anni di fila centrano i playoff in serie cadetta.

Una partita interessante per l'allenatore dei salentini che potrà nuovamente vedere all'opera la sua squadra chiaramente non ancora in condizione visti i tanti carichi di lavoro atletico fatti in queste settimane. Una volta terminata la partita il Napoli farà poi rientro in Campania, per poi iniziare la seconda fase del ritiro estivo in Abruzzo a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Partita: Napoli-Catanzaro

Quando: sabato 26 luglio 2025

Orario: 18:00

Dove: Dimaro, Trentino-Alto Adige/Südtirol

Diretta TV: DAZN, OneFootball e Sky Primafila (in pay per view)

Diretta Streaming: DAZN, NOW, OneFootball e Sky Go (in pay per view)

Competizione: amichevole

Dove vedere Napoli-Catanzaro in TV

La sfida tra Napoli e Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv sull'app di DAZN in pay per view acquistando la partita al prezzo di 9,99 euro. Stessa cosa anche su Sky. La partita sarà infatti disponibile sempre in pay per view a 9,99 euro su Sky Primafila. In alternativa i tifosi potranno scaricare sulla propria smart tv anche l'app di OneFootball, acquistando anche in questo caso la partita al prezzo di 9,99 euro.

Dove vedere Napoli-Catanzaro in diretta streaming

Napoli-Catanzaro sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming per coloro i quali hanno acquistato la partita su una delle tre piattaforme. Una volta completato l'acquisto i tifosi potranno assistere alla sfida scaricando l'app di DAZN, Sky Go e OneFootball su dispositivi mobili come smartphone e tablet o nel caso di DAZN e OneFootball collegandosi al sito ufficiale.

Le probabili formazioni di Napoli-Catanzaro, le scelte di Conte e Aquilani

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Lang. All. Conte.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Verrengia; D’Alessandro, Pontisso, Petriccione, Pompetti; Buso, Biasci; Iemmello. All. Aquilani.