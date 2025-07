Kaiserslautern-Roma dove vederla oggi in TV e streaming, orario e canale della partita amichevole

Kaiserslautern-Roma è il match valido per la seconda amichevole dei giallorossi in questo ritiro. La squadra di Gasperini scenderà in campo oggi, sabato 26 luglio, alle ore 18. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Kaiserslautern-Roma è il match valido per la seconda amichevole dei giallorossi in questo ritiro. La squadra di Gasperini scenderà in campo oggi, sabato 26 luglio, alle ore 18 al Fritz Walter Stadion di Kaiserslautern. Un impegno non di poco conto e soprattutto il primo di natura internazionale per la nuova Roma dell'ex tecnico dell'Atalanta pronta ad affacciarsi in questa nuova stagione. Dopo il 14-0 nel test contro il Trastevere, i giallorossi giocheranno in terra tedesca per sfidare la formazione della 2. Bundesliga o Zweite Bundesliga (Seconda Lega Federale).

La formazione capitolina ha da poco ufficializzato gli innesti di Neil El Aynaoui e di Evan Ferguson con quest'ultimo che si è subito messo in luce nell'ultima sfida a suon di gol. Una possibilità per Gasperini di vedere all'opera i nuovi arrivati sperando che possano subito amalgamarsi ai nuovi con la speranza di poter accorciare i tempi e creare subito una Roma a immagine e somiglianza dell'allenatore che negli ultimi ha raggiunto risultati incredibili a Bergamo. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Kaiserslautern-Roma

Quando: sabato 26 luglio 2025

Orario: 18:00

Dove: Fritz Walter Stadion, Kaiserslautern

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Kaiserslautern-Roma in TV

La sfida tra Kaiserslautern e Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti coloro i quali hanno un abbonamento non servirà altro che collegarsi all'app presente su smart tv o su console Playstation o XBox, oppure tramite dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box ed accedere alla finestra dedicata all'evento.

Dove vedere Kaiserslautern-Roma in diretta streaming

Kaiserslautern-Roma inoltre sarà anche disponibile in diretta tv streaming sempre su DAZN. In questo caso basterà collegarsi al sito di DAZN tramite pc oppure scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento.

Le probabili formazioni di Kaiserslautern-Roma, le scelte di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Baldanzi, Soulé; Dybala. All. Gasperini.