L’imbarazzo dei calciatori della Juve davanti alla sceneggiata di Allegri: provano a calmarlo in due

A cura di Vito Lamorte

La sfuriata di Massimiliano Allegri nei confronti di Giuntoli è diventata un caso in casa Juventus, ancora prima dell'alterco con il direttore di Tuttosport e quello che è accaduto nella pancia dello stadio Olimpico durante la premiazione della Coppa Italia. La scena tra due delle personalità più influenti della società bianconera non è passata inosservata fin da subito, anzi.

L'allenatore che allontana il direttore tecnico al momento dei festeggiamenti evidenziano le grandi divisioni che ci sono all'interno della società e le frizioni che sono state portate avanti per tutti i mesi scorsi fino all'esplosione dopo la finale.

La sfuriata di Allegri è durata più di qualche secondo e ha destato un certo imbarazzo per alcuni calciatori in campo, sorpresi da quello che stava succedendo: i primi che hanno provato a placare il loro allenatore sono stati Adrien Rabiot e Danilo, che a turno sono intervenuti per calmarlo, abbracciandolo e invitandolo a calmarsi.

Allegri contro Giuntoli, Rabiot e Danilo provano a calmarlo

In tanti hanno intuito che si stava verificando qualcosa di insolito e che nulla sarebbe passato inosservato. Subito dopo il fischio finale Allegri si è chiarito con Rocchi, dopo averlo invocato a gran voce nei minuti di recupero, durante premiazione ha allontanato Cristiano Giuntoli: “Tu no, vai via”.

Rabiot e Danilo hanno provato a calmarlo, abbracciandolo e poi spingendo tutti i compagni a coinvolgerlo nella festa per chiudere quel momento ma la situazione già era precipitata. Allegri era furioso e nel corso della premiazione dopo la vittoria della Coppa Italia è diventato unico protagonista in quel momento, facendo passare il resto in secondo piano. Da mesi si parla dell'addio del tecnico livornese voluto proprio da Giuntoli e questa situazione è esplosa proprio nell'unico momento di gioia del club in questa stagione.

Alcuni hanno provato a calmarlo, come il vice Landucci, e alcuni senatori dello spogliatoio, soprattutto Rabiot e Danilo, ma non è bastato.

Il rapporto tra i due non è mai sbocciato e proprio nelle ultime battute di quella che sarà l'ultima annata di Allegri in bianconero si è verificato un episodio che nessuno si aspettava: le tensioni all'interno dell'ambiente Juventus sono tante ma nessuno pensava che potessero esplodere così.

Allegri esonerato subito dalla Juve: cosa può accadere

La Juventus sta valutando la chiusura del rapporto di lavoro anticipata con Massimiliano Allegri dopo il suo comportamento al termine della finale di Coppa Italia: due gli scenari, uno è l'esonero e l'altro porta al licenziamento per giusta causa. Due situazioni molto diverse tra loro.