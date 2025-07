Un club di Bundesliga cerca due calciatori su Internet: servono un difensore centrale e un’ala

Un club di Bundesliga cerca due calciatori su FutbolJobs, la piattaforma spagnola che permette di ricevere o cercare offerte di lavoro nel mondo del calcio. A questa squadra servono un difensore centrale e un'ala e per cercarli in vista della prossima stagione si sono affidati alla tecnologia: con la sessione di mercato aperta e l'annata calcistica che è alle porta, evidentemente questa società vuole velocizzare il completamento della rosa e si è affidata anche a Internet per riuscirci.

La Bundesliga è un campionato che, ad eccezione del Bayern Monaco, vede i club essere molto bravi a formare e crescere i ragazzi prima di venderli a prezzi altissimi alle big d'Europa. L'ultimo esempio è quello di Florian Wirtz, che per 125 milioni di euro ha lasciato il Bayer Leverkusen per andare al Liverpool diventando il trasferimento record nella storia della Bundes e della Premier League.

Un club di Bundesliga cerca due calciatori su FutbolJobs

Bisogna dire che la tendenza negli ultimi anni è cambiata e ci sono alcuni club che stanno rafforzando le proprie rose mettendo sul tavolo importanti somme per essere competitive sia a livello locale che internazionale. Non tutte le squadre della Bundesliga, però, hanno la capacità finanziaria per ingaggiare giocatori e si affidano all'ingegno e, soprattutto, alle nuove tecnologie per trovare giocatori interessanti per il loro campionato: un esempio è la piattaforma FutbolJobs, che ha recentemente pubblicato un'offerta di lavoro per la ricerca di due giocatori per una squadra della Bundesliga, ovvero il massimo campionato di calcio in Germania.

Leggi anche Cancelo e Neves piangono a dirotto nel minuto di silenzio per Diogo Jota al Mondiale per Club

L'offerta è stata pubblicata sulla piattaforma da un'agenzia britannica, che cerca un difensore centrale e un'ala che possa giocare su entrambe le fasce. I requisiti: esperienza in squadre di livello simile, un valore di mercato di almeno 10 milioni di euro sul portale specializzato Transfermarkt e il controllo totale del giocatore da parte dell'agente. L'aspetto più sorprendente è lo stipendio: tra 60.000 e 70.000 euro a settimana, ovvero tra 3 e 3,6 milioni di euro all'anno.

Inoltre, secondo la suddetta offerta pubblicata su FutbolJobs, il club è disposto a pagare fino a 15 milioni di euro per il trasferimento del giocatore.