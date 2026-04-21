Alamara Djabi accoltellato nella notte: il calciatore sottoposto a due operazioni d’urgenza

Il 19enne calciatore guineano Alamara Djabi è stato vittima di un efferato attacco nella notte tra sabato e domenica: è stato sottoposto a due operazioni d’urgenza essendo in pericolo di vita.

Sanguinosa aggressione ad Alamara Djabi nella notte sabato e domenica: il 19enne centrocampista del Midtjylland, club attualmente secondo in classifica nella massima serie danese, è stato accoltellato a Herning, città dove risiede il club rossonero, nella regione dello Jutland.

Alamara Djabi accoltellato di notte: il giocatore del Midtjylland operato d'urgenza, condizioni stabili

Il calciatore è stato sottoposto a due operazioni d'urgenza perché arrivato in ospedale in pericolo di vita. Djabi è stato tenuto in coma indotto, dal quale si è svegliato. Le sue condizioni ora sono stabili. Alamara "sta bene considerate le circostanze", secondo il comunicato ufficiale diffuso dal Midtjylland. Il club danese fa sapere che segue da vicino la situazione, sta collaborando con le autorità per le indagini e chiede rispetto per la privacy del giocatore e della sua famiglia, cui ha espresso sostegno.

I motivi dell'attacco non sono ancora noti, potrebbero essere anche banali e senza situazioni pregresse tra accoltellatore e vittima. L'aggressione infatti è avvenuta nella zona della movida notturna di Herning intorno alle 3:30 di notte, vicino a bar e locali. La polizia ipotizza che si sia trattato di una lite sorta tra Djabi e il suo aggressore nel contesto della vita notturna, dunque nessun movente personale o scopo di rapina. Al momento comunque è tutto ancora in fase di indagine.

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Il sospettato è stato identificato ed è ancora a piede libero. Sarebbe un 20enne di nome Moussa Habib Jensen, che la polizia ha tentato di arrestare senza successo: chiunque abbia informazioni utili per la sua cattura è invitato a contattare le forze dell'ordine.

Alamara Djabi con la maglia del CD Mafra in Portogallo lo scorso anno

Chi è Alamara Djabi, 19enne centrocampista scuola Benfica

Alamara Djabi è un giovane centrocampista centrale, cresciuto nelle giovanili del Benfica, in Portogallo. Nell'agosto del 2023 si è trasferito al Midtjylland, inizialmente nella squadra Under 19 del club danese. L'anno dopo è stato prestato al CD Mafra, club portoghese di seconda divisione, per fare esperienza. Nel 2025 è rientrato dal prestito al Midtjylland, venendo promosso stabilmente in prima squadra e formando un contratto fino al 2029.