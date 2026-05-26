Notte dei Leoni oggi a Napoli, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming: calciatori e formazioni

Questa sera si gioca una partita amichevole allo Stadio Maradona. In campo le Napoli Legends per la Notte dei Leoni. In campo anche Insigne, Mertens, Lavezzi e Careca. Alle 20:30 diretta TV su DAZN.

Il campionato è appena finito. Il Napoli è arrivato secondo. I tifosi hanno congedato Antonio Conte. Ma allo Stadio Maradona c'è ancora la possibilità di vedere calcio e soprattutto di fare un tuffo nel passato. Tutti insieme appassionatamente scenderanno sul terreno di gioco una sessantina di ex calciatori che hanno vestito la maglia partenopea nella Notte dei Leoni, evento che vedrà in campo tanti campioni del passato, per una nobilissima causa. Le Napoli Legends scenderanno in campo contro una squadra mista, denominata Resto del Mondo, che vedrà assieme ex calciatori e personaggi famosi. Si comincia alle 20:30, diretta TV su DAZN.

Una grande notte di sport e solidarietà, e ci sarà anche tanto spettacolo sul terreno di gioco del Maradona per la partita tra Napoli Legends & Friends e World Legends & Friends (Resto del Mondo). L'iniziativa nasce con un meraviglioso scopo. I fondi raccolti dalla vendita dei biglietti e dalle donazioni saranno devoluti interamente a due importanti realtà del territorio campano: il finanziamento del Teatro del Carcere Minorile di Nisida e il sostegno ai progetti della Fondazione.

In campo tanti campioni. Giocatori che hanno fatto la storia del Napoli come Mertens e Lavezzi, ma anche Insigne e Callejon, così come Careca, Ciro Ferrara e Zola, oltre ad Alemao e a Ruud Krol. Con loro anche André Cruz, De Santis, il Tanque Denis, Gargano, Iezzo, Incocciati, Calaiò, Inlter, Improta, Montervino, Maldonado, Schwoch, il mitico Di Fusco. Nella squadra avversaria, che sarà un misto, tra Nazionale Attori e World Legends ci saranno anche Criscito, Eranio, Floro Flores, Miccoli, oltre a Todaro, Scarpetta e Giuseppe Zeno. L'arbitro sarà Maresca. L'incontro sarà trasmesso a partire dalle ore 20:30 in diretta TV su DAZN.