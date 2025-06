video suggerito

Ilicic giocherà in Conference League nella prossima stagione: a 36 anni ha firmato con il Koper Dopo la fine della sua avventura con il Maribor Ilicic ha deciso di non ritirarsi: dal 1º luglio sarà un giocatore del Koper, squadra slovena qualificata alla Conference League. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Josip Ilicic continua a giocare e a 36 anni ha firmato il suo contratto con il Koper: l'ex attaccante dell'Atalanta ha deciso di rimettersi in gioco dopo la fine della sua avventura con il Maribor e nella prossima stagione ripartirà da Capodistria, in una squadra che gli permetterà di giocare in Conference League. Sarà un grande ritorno in Europa per lo sloveno che ha scelto di restare in patria per finire la sua carriera, non rinunciando però a vivere ancora qualche notte europea come nei tempi migliori alla Dea.

Ilicic è un nuovo giocatore del Koper

Nel 2022 aveva deciso di tornare al Maribor dopo 12 anni, la chiusura di un cerchio che lo ha aiutato anche a venire fuori da momenti molto bui della sua vita. Dopo tre anni però la sua avventura si è conclusa, ma non si parla ancora di ritiro: Ilicic vuole continuare a giocare e ha scelto di restare in Slovenia per proseguire la sua carriera, firmando un contratto con il Koper. Dal primo luglio sarà ufficialmente un nuovo giocatore del club di Capodistria che lo ha accolto a 36 anni come uomo di esperienza e senatore indiscusso di tutto lo spogliatoio.

Il suo passato aiuterà la squadra ad affrontare la sfide in campionato ma soprattutto in Conference League: il Koper infatti si è qualificato alla competizione europea arrivando terzo in classifica, proprio alle spalle del Maribor. Nei prossimi giorni conoscerà l'avversario che dovrà affrontare per assicurarsi un posto nella fase campionato della competizione, un sogno che tutta la squadra coltiva con ambizione. Ilicic tornerà a calciare i campi dell'Europa come ha sempre fatto nel corso della sua carriera e si immergerà in questa nuova esperienza a partire dal mese di luglio. Lo sloveno è stato accolto con tutti gli onori e già lo chiamano "Il Professore", un marchio indelebile per un giocatore della sua caratura.