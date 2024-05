Atalanta-Marsiglia, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Europa League

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta sfida l'Olympique Marsiglia per conquistare l'accesso alla finale di Europa League 2023-2024. La squadra di Gian Piero Gasperini gioca al Gewiss Stadium di Bergamo contro i francesi di Jean-Louis Gasset dopo il pareggio per 1-1 dell'andata al Velodrome: fischio d'inizio alle ore 21 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

A Bergamo si decide una delle finaliste della seconda manifestazione europea: Atalanta e Marsiglia ripartono dal pari dei primi 90′, con Scamacca che ha segnato il goal del vantaggio e Mbemba che ha rimesso tutto in equilibrio rimandando tutto alla partita di ritorno. La Dea viene dalla vittoria di Salerno mentre l'OM non ha giocato nel weekend e ha riposato di più rispetto agli orobici.

L'Atalanta accede alla finale vincendo con qualsiasi risultato ai tempi regolamentari o supplementari. Stesso discorso vale anche per i rigori. L'altra finalista uscirà dallo scontro tra Roma e Bayer Leverkusen, con i tedeschi che hanno vinto il match d'andata per 2-0.

Partita: Atalanta-Marsiglia

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: giovedì 9 maggio 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: Europa League, semifinale di ritorno

Dove vedere Atalanta-Marsiglia in diretta TV

Atalanta-Marsiglia è la gara di ritorno della semifinale di Europa League, con fischio di inizio alle 21:00. Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo ed è possibile vedere il match in diretta Tv tramite il servizio offerto da Sky su una moderna Smart TV collegata a internet. In alternativa, sempre a pagamento, gli abbonati Sky possono seguire il match su Sky Sport al canale 202 (Sky Sport Calcio).

Atalanta-Marsiglia, dove vederla in diretta streaming

Diretta anche in streaming per Atalanta-Marsiglia, in esclusiva integrale su DAZN, scaricando l'apposita app per mobile oppure usufruendo del servizio Sky tramite SkyGo e il servizio on demand di NOW.

Europa League, le probabili formazioni di Atalanta-Marsiglia

Gasperini punterà sul tandem De Ketelaere-Scamacca con Koopmeiners sulla trequarti. Zappacosta e Ruggeri sulle fasce e in mezzo al campo de Roon ed Ederson. In porta Musso con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac nel castello difensivo.

Gasset con il solito 4-3-3 con il tridente Sarr, Aubameyang e Luis Henrique. In mediana due ex Serie A con Veretout e Kondogbia con Harit. Davanti a Pau Lopez la linea difensiva sarà formata da Clauss, Mbemba, Balerdi e Murillo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore. Gasperini.

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique. Allenatore: Gasset.