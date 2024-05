Scatto Champions per l’Atalanta, Roma agganciata: 2-1 in rimonta alla Salernitana già retrocessa

video suggerito

L'Atalanta soffre ma vince all'Arechi. L'orgoglio non basta alla Salernitana che si fa rimontare nel secondo tempo dalla squadra di Gasperini. Finisce 2-1 per la Dea.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta soffre ma vince all'Arechi. L'orgoglio non basta alla Salernitana che si fa rimontare nel secondo tempo dalla squadra di Gasperini in svantaggio nei primi 45 minuti dopo il gol di Tchouana. I bergamaschi, affaticati dopo la trasferta di Marsiglia in Europa League, vanno sotto e si fanno sorprendere dalla squadra di Colantuono.

Nella ripresa Gasperini la vince con i cambi e ribalta la partita grazie ai gol di Scamacca e Koopmeiners. Nel finale Weismann e ancora Tchouana vanno a un passo dal 2-2 facendo tremare l'Atalanta: al triplice finisco è 1-2 all'Arechi. L'Atalanta è ora al quinto posto in classifica a pari punti con la Roma a quota 60 ma con una partita da recuperare, quella contro la Fiorentina.

I festeggiamenti della Salernitana dopo il gol del momentaneo vantaggio di Tchouana.

Il gol di Tchaouna ha chiuso il primo col vantaggio Salernitana

Nel deserto dell'Arechi, che ha fatto registrare per la prima volta in stagione una bassissima affluenza di pubblico, la Salernitana ha mostrato una prova di forza e d'orgoglio ai propri tifosi nonostante la retrocessione matematica in Serie B. Eppure era stata l'Atalanta a partire forte con alcune occasioni create da Lookman e Pasalic che però non sono riusciti a trovare la via del gol. La squadra di Colantuono ha così mostrato ordine e coraggio nelle ripartenze tanto da trovare il gol del vantaggio a sorpresa grazie al sinistro a giro di Tchaouna.

L'attaccante francese è stato bravo a sfruttare al meglio un'azione verso la porta della Dea. Tchouana ha puntato la difesa bergamasca ed è rientrato sul mancino mettendo in rete il gol del momentaneo 1-0 granata. L'Atalanta è rimasta spiazzata e nonostante abbia creato altre occasioni a caccia del pareggio ha chiuso la prima frazione sotto di un gol. Un risultato a sorpresa che ha visto la Dea provare fino all'ultimo di rientrare negli spogliatoi almeno con un pari ma la zampata di Lookman nel finale di tempo è finita fuori.

Scamacca fa il gol del momentaneo 1-1.

L'Atalanta la ribalta nella ripresa con i soliti Scamacca e Koopmeiners

Nella ripresa Gasperini fiuta il pericolo e il calo di tensione e di forze di alcuni giocatori dopo le fatiche di Europa League e fa tre sostituzioni. Il tecnico dell'Atalanta sceglie Koopmeiners, De Ketelaere e Ruggeri per Miranchuk, Ederson e Scalvini. Anche Pellegrino per l'ammonito Pasalidis nella Salernitana di Colantuono. E i risultati per gli ospiti si vedono subito tant'è che la squadra di Gasp trova il pareggio grazie a Scamacca. Lungo cross dalla destra sulla sinistra dell'area per Pasalic che fa da sponda in mezzo a Scamacca che da pochi passi fa 1-1.

In precedenza Lookman aveva colpito un palo, sintomo di grande crescita da parte della Dea. L'Atalanta continua ad attaccare e trova il gol dell'1-2 con Koopmeiners che con un tiro mancino forte e piazzato sorprende Fiorillo. Nonostante questo la Salernitana non molla: Weissman riceve dalla destra un suggerimento basso e calcia di prima dall'altezza del dischetto: è Hateboer a salvare col petto prima dell'intervento di Carnesecchi. Nel finale c'è tempo ancora Tchouana fa tremare Gasp ma il risultato non cambia: finisce 1-2 all'Arechi.