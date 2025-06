Salernitana-Sampdoria sospesa definitivamente per disordini: granata retrocessi in Serie C, Samp salva Incidenti nel secondo tempo del playout tra Salernitana e Sampdoria: partita prima sospesa momentaneamente, poi a titolo definitivo dall’arbitro Doveri. La squadra granata retrocede in Serie C, i blucerchiati sono salvi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

Come si temeva alla vigilia, la gara di ritorno del playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria non è filata liscia: il risultato parziale di 2-0 per gli ospiti, che sommato al 2-0 dell'andata vedeva di fatto la Salernitana retrocessa in Serie C e la Samp salva in B, ha scatenato nel secondo tempo – intorno al 65′ – le intemperanze dei tifosi campani, che prima hanno lanciato fumogeni in campo e fatto esplodere potenti petardi, poi hanno iniziato anche a lanciare seggiolini sul terreno di gioco. A quel punto l'arbitro Doveri, dopo una breve attesa sul terreno di gioco e l'intervento anche della polizia in tenuta antisommossa, ha sospeso momentaneamente il match, facendo rientrare le due squadre negli spogliatoi. La partita è stata poi definitivamente annullata, dopo un inutile tentativo di ripresa, nuovamente frustrato da altri lanci di petardi e seggiolini.

Salernitana–Sampdoria è stata sospesa nel secondo tempo sul 2–0 per gli ospiti

Dopo le polemiche seguite al cambio di scenario per la retrocessione dalla Serie B, con la penalizzazione (e conseguente discesa) del Brescia e l'insperata chance data alla Sampdoria di poter giocare il playout contro la Salernitana (col Frosinone direttamente salvo), la sconfitta dei granata per 2-0 nella gara d'andata a Genova (con ulteriori veleni a causa di un'intossicazione alimentare sul volo di ritorno) aveva esacerbato ancora di più gli animi della tifoseria campana, che alla vigilia aveva dato qualche segnale che le cose stasera potessero andare così, qualora anche il match di ritorno si fosse messo male, come poi accaduto (gol di Coda al 38′ e di Sibilli al 49′).

L’Arechi desolatamente vuoto dopo che Salernitana e Sampdoria sono rientrate negli spogliatoi

Salernitana-Sampdoria sospesa definitivamente nel secondo tempo per incidenti

Dopo il tentativo di riprendere la gara fatto dall'arbitro Doveri una quarantina di minuti dopo la prima interruzione, c'è stato un nuovo lancio di petardi e seggiolini da parte della curva della Salernitana. A quel punto la constatazione dell'impossibilità di proseguire in condizioni di sicurezza non ha potuto che indurre il direttore di gara, di concerto coi responsabili dell'ordine pubblico, a sospendere definitivamente la gara di ritorno del playout di Serie B, sancendo la retrocessione della squadra granata in Serie C (sarà 0-3 a tavolino), mentre la Sampdoria esulta per la salvezza.

Un epilogo doppiamente triste per la Salernitana, visto che al risultato del campo si è aggiunto un comportamento davvero indegno di parte dei tifosi del Cavalluccio. "Mercenari fuori dall'Arechi" e "Uscite a mezzanotte" sono stati i cori che hanno accompagnato scene purtroppo non nuove per il calcio italiano.