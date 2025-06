La Sampdoria vince il primo round dei playout di Serie B: Salernitana battuta 2-0

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Meulensteen e Curto regalano alla Sampdoria il primo round dei play-out di Serie B, Salernitana battuta 2-0. Venerdì 20 giugno il ritorno allo stadio Arechi di Salerno per decidere chi rimarrà nella serie cadetta e chi retrocederà in Serie C.

Un gol per tempo per i blucerchiati, che hanno saputo sfruttare la grande passione che lo stadio Ferraris ha portato sulle gradinate e fin dai primi minuti ha messo pressione alla squadra campana per mostrare la sua intenzione.

Meulensteen-Curto: la Sampdoria batte 2-0 la Salernitana

Una Samp completamente diversa rispetto a quella vista nelle ultime uscite dell'anno, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Partenza sprint per la squadra di Alberigo Evani, che ha messo subito pressione e ha cercato di indirizzare il match su binari più comodi creando alcune palle gol ma mancando sempre nella conclusione.

La partita si decide su due calci piazzati: nella prima frazione è Meulensteen a sfruttare un cross di Ferrari e a mettere la palla alle spalle di Christensen mentre nella ripresa Curto approfitta di un rimpallo per insaccare da pochi passi.

Nel match di ritorno la squadra di Pasquale Marino dovrà vincere con due gol di scarto se vuole evitare la retrocessione in Serie C. Dopo le settimane trascorse senza avere certezze di nessun tipo (tra il caso Brescia e l'ipotesi della B a 22 squadre), potrebbe finire la lunga stagione cadetta prima di aprire una nuova pagina estiva a colpi di ricorsi e battaglie legali.

Sampdoria-Salernitana, tabellino

RETI: 39’ Meulensteen, 86′ Curto.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno (dal 71′ Ghidotti); Veroli, Ferrari (dal 76′ Curto), Riccio; Depaoli, Rolando Vieira, Yepes, Venuti; Sibili, Meulensteen; Coda (dal 76′ Borini). Allenatore: Evani.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Locoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza (dal 69′ Stojanovic); Caligara, Tongya; Simy (dal 69′ Cerri). Allenatore: Marino.

ARBITRO: Aureliano.