La Roma si scioglie contro il Bayer, la finale di Europa League si allontana: Xabi Alonso vince 2-0 La Roma non riesce nell’impresa di fermare la corazzata Bayer Leverkusen e nella semifinale d’andata di Europa League perde 2-0 all’Olimpico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Roma non riesce nell'impresa di fermare la corazzata Bayer Leverkusen e nella semifinale d'andata di Europa League perde 2-0 all'Olimpico. La squadra di Daniele De Rossi si è sciolta davanti ai freschi campioni di Germania dopo l'errore di Karsdorp che ha portato allo svantaggio e da quel momento non si è più connessa con la partita. Solita partita di possesso, grande intensità e tante palle gol per i ragazzi di Xabi Alonso.

Nei primi minuti i giallorossi hanno sfiorato il vantaggio con Lukaku, che di testa aveva sfruttato un ottimo assist di Paredes ma il colpo di testa si è stampato sulla traversa. La spinta della Roma, però, finisce lì.

La partita si sblocca grazie ad un errore clamoroso di Karsdorp, che appoggia debolmente all'indietro favorendo Grimaldo: l'assiste del laterale spagnolo a Florian Wirtz, che tutto solo mette dentro l'1-0 con un tiro preciso sul palo lontano.

La Roma non riesce a reagire dopo lo svantaggio, anzi: i tedeschi hanno alcune occasioni per raddoppiare ma i capitolini riescono a restare a galla. Dopo l'intervallo i giallorossi sembrano avere un piglio diverso ma questa illusione dura poco e il Bayer si riprende di nuovo il pallone e il campo.

La squadra di Xabi Alonso trova il raddoppio con un bel tiro di Robert Andrich che si spegne all'incrocio dei pali della porta di Svilar: il centrocampista ha trovato un meraviglioso destro da lontano dopo un ribaltamento di fronte velocissimo dei tedeschi.

Nei secondi finali Abraham ha la palla per riaprire la partita ma il suo colpo di testa da pochi passi termina alto sulla traversa.

Il tabellino di Roma-Bayer Leverkusen

RETI: 28′ Wirtz, 73′ Andrich.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp (61′ Angelino), Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (79′ Baldanzi), Pellegrini (C); El Shaarawy, Lukaku (79′ Azmoun), Dybala (91′ Abraham). A disposizione: 1 Rui Patricio, Boer, Ndicka, Abraham, Diego Llorente, Azmoun, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, Angelino. Allenatore: Daniele De Rossi.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah (C), Tapsoba; Frimpong (88′ Palacios), Andrich, Xhaka, Hincapie; Wirtz (77′ Hoffman), Adli (77′ Tella), Grimaldo (93′ Kossonou). A disposizione: Hradecky, Lomb, Kossonou, Hoffman, Borja Iglesias, Arthur, Schick, Tella, Boniface, Hlozek, Palacios, Puerta. Allenatore: Xabi Alonso.

ARBITRO: François Letexier (FRA).