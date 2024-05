Karsdorp regala il gol al Bayer, l’errore è gravissimo: Wirtz punisce la Roma nel modo più facile

video suggerito

Karsdorp regala il gol al Bayer Leverkusen con un errore tecnico gravissimo che spalanca la porta a Grimaldo e Wirtz. La Roma va in svantaggio nella semifinale d'andata di Europa League per colpa di una giocata errata del terzino olandese, che la combina grossa poco prima della mezz'ora: il numero 2 colpisce malissimo d’esterno destro non dando forza al pallone e consegnandolo di fatto sui piedi degli avversari che non si fanno pregare, trovandosi in tre contro uno in area romanista.

Grimaldo serve Wirtz, che apre il piattone e fa 0-1 battendo Svilar sul palo lontano.

Karsdorp fa un errore grave: Grimaldo ne approfitta e il Bayer fa gol

Rick Karsdorp era parso in difficoltà fin dalle prime battute in alcune uscite e nel face to face con Grimaldo ma in occasione dell'azione si è trattato di un errore tecnico davvero incomprensibile: il laterale olandese aveva effettuato una rincorsa all'indietro per recuperare il pallone che stava andando verso l'area di rigore giallorossa.

Il numero 2 ci era riuscito anche in bello stile ma il suo passaggio all'indietro è completamente sbagliato perché il tocco d'esterno destro del calciatore è debole, fiacco e senza pretese: sulla palla si è fiondato Grimaldo e poi Wirtz ha punito la Roma con un tiro preciso sul palo lontano della porta di Svilar.

Roma in difficoltà dopo il gol subito: l'errore si fa sentire

La squadra di Daniele De Rossi ha accusato il colpo in maniera durissima e dopo il gol subito ci ha messo un po' di minuti prima tornare ad essere propositiva: i giallorossi avevano provato a rispondere colpo su colpo ai tedeschi, ancora imbattuti in questa stagione e già campioni di Germania, centrando anche un traversa con Lukaku su azione d'angolo.

L'episodio ha cambiato l'inerzia della sfida ma per i capitolini c'è ancora tutto il tempo per rimettere le cose a posto ma non c'è più spazio per errori come quello visto nel primo tempo.