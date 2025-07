Abraham al Besiktas, è ufficiale: la Roma si avvicina ai parametri UEFA e rischia solo una multa

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Tammy Abraham è un nuovo calciatore del Besiktas. Adesso è ufficiale. Il calciatore inglese lascia la Roma dopo quattro stagioni, di cui una in prestito al Milan, e dopo avere conquistato una Conference League. Con la cessione per 13 milioni di euro, la squadra giallorossa si avvicina ai parametri UEFA del Financial Fair Play e rischia solo una multa invece di una possibile esclusione dalle coppe europee o di limitazioni in lista UEFA.

Il comunicato del club giallorosso sulla cessione dell'attaccante.

L’AS Roma comunica di aver ceduto Tammy Abraham al Besiktas. L'operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Arrivato nella Capitale nell'estate del 2021, l'attaccante inglese ha collezionato 120 presenze e 37 gol con la maglia giallorossa, contribuendo alla vittoria della Conference League nel 2022. Nell'ultima stagione, 2024-25, ha giocato in prestito nel Milan. In bocca al lupo per il futuro, Tammy!

Abraham al Besiktas, la plusvalenza della Roma e i conti che avvicinano ai parametri UEFA

La cessione di Abraham permette alla Roma il bilancio 2024/2025 da presentare alla UEFA quasi nei paletti del Settlement Agreement siglato nel 2022. Grazie all'operazione con il club turco registrata entro il 30 giugno che eviteranno le limitazioni in lista UEFA o possibili esclusioni dalla coppe ma i giallorossi se la caveranno soltanto con una multa.

Questa situazione era già stata preventivata dalla stessa Roma, come emerge dall’ultimo bilancio consolidato del club giallorosso: "Al 30 giugno 2024, inoltre, sono stati contabilizzati accantonamenti per 5 milioni di euro, di cu 3,5 milioni di euro per adeguare il fondo rischi relativo alla sanzione pecuniaria che potrebbe essere comminata nei prossimi anni dalla UEFA nell’ambito del Settlement Agreement sottoscritto nel 2022″.

Abraham al Besiktas, la plusvalenza della Roma

La cessione per 13 milioni di euro di Tammy Abraham permette alla Roma di mettere a referto una plusvalenza di 1,3 milioni di euro, visto che il valore netto del calciatore è sceso a 11,7 milioni di euro al 30 giugno 2025: con il prestito da 2 milioni, l’effetto sui conti 2024/2025 sarà positivo per 3,3 milioni di euro. Nel 2025/2026 nel bilancio del club giallorosso non risulterà la quota ammortamento di 5,8 milioni.