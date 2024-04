Allegri si sfoga dopo Juve-Fiorentina, la rottura è totale e l’addio sempre più vicino: cosa è successo

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Sfogo di Allegri con i dirigenti negli spogliatoi dopo la partita tra la Juventus e la Fiorentina. L'allenatore della squadra bianconera dopo la vittoria contro la Viola si è lasciato andare ad prima con i dirigenti e poi con la squadra: un lungo sfogo sui cali d’attenzione visti in un secondo tempo poco brillante, che hanno rischiato di far ritornare in partita gli avversari, e sulla gestione dell'ambiente in questo finale di stagione.

Il tecnico livornese non ha apprezzato la gestione del finale di partita, le difficoltà nel chiudere il conto con un avversario che concedeva spazi, l’impatto che non è riuscito a dare qualche giocatore entrato dalla panchina come Alcaraz e un paio di scelte in fase offensiva (Yildiz non va alla bandierina per amministrare il tempo ma decide di accentrarsi per cercare il tiro).

Sbollita quella rabbia e scaricata la tensione in cinque minuti, Allegri ha espresso ai giocatori un concetto che suona più o meno così: "Pensiamo al derby ora, vinciamo per rimanere vicini al Milan e puntare al secondo posto".

Nelle ore successive, però, questa ricostruzione è stata messa in dubbio e si è parlato di una forte tensione con la società e con parte dei calciatori dopo la partita con la Viola, tanto che Allegri avrebbe ribadito il concetto che non si sentirebbe protetto dalla dirigenza bianconera.

Al netto della tensione post-partita, Allegri proverà a chiudere al meglio l’annata e a fare bottino pieno di obiettivi con un piazzamento tra le prime quattro e la Coppa Italia. Poi si siederà al tavolo con la società per discutere cosa accadrà nel prossimo futuro e cosa ne sarà del suo ultimo anno di contratto.

La tensione all'interno dell'ambiente è una situazione che si ripete a distanza di quasi un anno dalla vicenda Allegri-Calvo: lo scorso anno, durante il periodo delle sentenze e dei punti tolti e riassegnati, il tecnico livornese era stato l'ancora a cui tutto l'ambiente si è aggrappato mentre ora nessuno sembra disposto a difenderlo.

Anche di questo Max sembra essere stufo, perché viene attaccato e messo in discussione in maniera costante ma nessuno spende una parola per lui dai vertici. Il suo rapporto con la Juventus sembra ormai al capolinea e l'addio appare sempre più vicino a fine stagione, a meno di clamorosi ribaltoni prima. In questo senso non ci sono segnali concreti, dopo i rumors post-Fiorentina, ma la situazione è davvero molto tesa.