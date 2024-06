video suggerito

Leclerc svela cosa è successo in Ferrari dopo la lite con Sainz a Barcellona: l’inedito retroscena Alla vigilia del GP d’Austria della Formula 1 2024 il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha rivelato cosa è successo dopo la lite con il compagno di squadra Carlos Sainz alla fine della gara di Barcellona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Ferrari si avvia al weekend del GP d'Austria della Formula 1 2024 con diverse incognite. A preoccupare dopo l'ultimo round in terra spagnola da un lato è la competitività della SF-24 dotata del nuovo pacchetto d'aggiornamenti, dall'altro la possibile tensione tra i piloti dopo che Charles Leclerc e Carlos Sainz finita la gara a Barcellona sono stati protagonisti prima di una discussione a bordo pista e poi di una lite a distanza scambiandosi messaggi al veleno durante le interviste con le TV.

A tranquillizzare i tifosi della scuderia del Cavallino Rampante alla vigilia del weekend di gara sul circuito austriaco del Red Bull Ring ci ha pensato il monegasco che ha chiarito alcuni aspetti sia riguardo le deludenti prestazioni della vettura sia svelando cosa sia successo tra lui e il compagno di una squadra dopo il pungente battibecco andato in scena nell'immediato post-gara al Montmelò.

"Per quel che riguarda il rapporto con Sainz è tutto ok, ne abbiamo discusso come sempre e ora non ci sono problemi – ha difatti raccontato il 26enne di Montecarlo nella conferenza stampa dei piloti che ha aperto il weekend della Formula 1 a Spielberg –. Ci conosciamo da anni, sappiamo che dopo la gara c'è sempre tensione ma poi si sistema tutto e non ho alcuna preoccupazione per quello che accadrà d'ora in avanti. Succede e magari accadrà ancora, ma non sono preoccupato. Siamo rientrati in aereo assieme dopo Barcellona" ha quindi aggiunto Charles Leclerc svelando dunque cosa è successo dopo l'acceso diverbio a distanza con Sainz.

Leggi anche Cosa è successo tra Leclerc e Sainz a Barcellona e perché la Ferrari resta in silenzio

Lo stesso pilota monegasco ha anche mostrato ottimismo riguardo il potenziale della Ferrari in vista del GP d'Austria e del prosieguo di questo Mondiale di Formula 1 2024.

"Il gap in pole è stato di pochi decimi, ma il potenziale c'è – ha infatti risposto riguardo alle difficoltà palesate nel precedente round di Barcellona –. Va ottimizzato il pacchetto e torneremo a lottare. La preparazione al simulatore è andata bene e sento che potremo tornare in lotta. Abbiamo faticato nelle curve più lunghe e lente, qui ce ne sono meno e qui potrebbe aiutarci" ha quindi chiosato Leclerc rassicurando di fatto i tifosi della scuderia di Maranello sconfortati dopo aver visto aumentare il gap da Red Bull e McLaren (e anche dalla Mercedes) nelle ultime uscite dopo l'introduzione degli aggiornamenti sulle SF-24.

Formula 1 News Calendario Classifica segui