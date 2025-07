video suggerito

Leclerc è furibondo con se stesso, flusso di coscienza in radio: "Sono una m…a! Ecco cosa sono" Il pilota della Ferrari dopo le Qualifiche di Silverstone si è autoflagellato. Grande autocritica per Leclerc sia nelle interviste con i media, che a caldo subito dopo aver ottenuto il sesto posto.

A cura di Alessio Morra

A Silverstone gli occhi erano tutti su Lewis Hamilton e questo poteva, e potrà, essere un bene per Charles Leclerc, che invece sul più bello è venuto meno. Un errore nell'ultima curva che gli è costato carissimo. Probabilmente non la pole, ma forse la prima fila. Invece è arrivato sesto, un piazzamento deludente per il monegasco, che chiudendo il giro ha preso a pugni il volante e ha usato parole severissime verso sé stesso prima di fare un'ulteriore autocritica con la stampa.

Le parole durissime in radio dopo le Qualifiche di Silverstone

Il camera car è lampante. Leclerc che dopo aver commesso un errore nell'ultima curva dà una serie di pugni sul volante. Rabbioso così, forse, non lo si era visto mai. Frustrato perché per una volta aveva tra le mani una Ferrari competitiva. Invece sarà sesto. Un successivo camera car mostra Leclerc nel giro di rientro autoflagellarsi, anche in modo eccessivo, e lo si sente dire: "Sono una m….. Una merda, ecco cosa sono". Parole durissime, ovviamente eccessive, che sono figlie di una stagione quasi totalmente da cancellare.

Charles: "Posso solo incolpare me stesso"

La possibilità di recuperare, al di là della pioggia (che è prevista), comunque c'è. Di sicuro sarà battaglia vera a Silverstone. Dopo le Qualifiche, Leclerc ha rilasciato diverse interviste, ed ha ribadito il concetto, usando parole più civili: "Alla fine, posso solo incolpare me stesso. Se non metto insieme i settori migliori, è colpa mia. Non ho fatto bene il lavoro. Le qualifiche erano uno dei miei punti di forza, ma da un po' di tempo ho ottenuto buoni risultati in gara, ma ho avuto difficoltà in qualifica".

Leclerc autocritico: "Non sono stato abbastanza bravo"

Il concetto lo ha ribadito parlando con Sky: "Non sono stato abbastanza bravo. Sfortunatamente, è stato più per le qualifiche che per le difficoltà che mi ritrovo a dire ‘poteva essere', ‘doveva essere', ma alla fine se non faccio il mio lavoro e non metto insieme tutte le mie migliori curve, finisco in sesta posizione invece che in prima fila. Posso solo incolpare me stesso. Non penso avrei fatto la pole, ma senza dubbio la prima fila. Mi sono stancato di venire qui e dire che qualcosa non è andato bene. Non ho il feeling in qualifica di un anno fa con questa macchina, ci sono dei problemi specifici e abbiamo la soluzione, arriverà a breve. Non sto facendo bene il mio lavoro sul giro secco e devo lavorare su questo. Sarà difficile vincere, ma il passo gara c'è".