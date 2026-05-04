Lewis Hamilton mostra il dito medio a Colapinto: si è vendicato per il corpo a corpo del GP Miami

Nelle concitate fasi iniziali del Gran Premio di Miami Lewis Hamilton ha avuto un corpo a corpo con Franco Colapinto, al quale ha fatto un autentico gestaccio.

Lewis Hamilton a Miami non è mai salito sul podio. Nella gara disputata domenica scorsa forse ci credeva, complice anche l'incertezza dovuta al meteo. Allo start è stato subito aggressivo, duello con Verstappen e poi con Colapinto. In un contatto con l'argentino ha avuto la peggio, la Ferrari si è danneggiata e la gara per le posizioni rilevanti è andata. Quando ha avuto modo di ritrovare Colapinto lo ha superato e gli ha fatto il dito medio, un gesto che con il passare delle ore è diventato virale. Un gesto sorprendente considerato anche il buon rapporto tra il pilota della Ferrari e quello della Alpine.

Il gesto di Hamilton a Colapinto

Hamilton scatta alla grande, ma non è fortunato, si trova invischiato in mezzo alla bagarre, Verstappen si gira e lo danneggia. Lewis finisce dietro a Colapinto, cerca di passarlo in un punto impossibile, anche se non esistono curve dove non si può passare. Lo spazio non c'è. Il contatto sì. La Ferrari di Hamilton si danneggia in modo irrimediabile. Si scoprirà che avrà perso 20 punti di carico, un'enormità, fanno almeno tre decimi al giro. Ma continua la sua corsa.

I commissari valutano e lo assolvono. Incidente di gara. Lewis però è nervoso e non fa sconti all'argentino, che ha portato anche con sé in aereo qualche anno fa. Quando se l'è trovato davanti sul rettilineo non solo lo ha superato ma gli ha fatto anche il dito medio. Non un bel gesto e soprattutto non un gesto da Hamilton solitamente corretto, talvolta sin troppo.

Hamilton: "La Ferrari è la macchina migliore"

Non battaglieranno più. Ma finiranno la gara uno dietro l'altro. Hamilton sesto e Colapinto settimo, con posizione guadagnata rispetto al traguardo per i 20 secondi di penalità comminati a Leclerc. Dopo il GP Lewis era deluso, ma non ha mancato un'analisi puntuale nella quale ha esaltato la bontà della sua Ferrari, ma non del motore che è lontano e non poco da quello Mercedes, a Sky ha detto: "Per noi è dura lottare contro le power unit Red Bull e Mercedes. Perché per il resto abbiamo un'ottima macchina, forse la migliore. Dobbiamo risolvere questo problema perché se ci riusciremo potremo lottare per le vittorie".