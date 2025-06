Colapinto: “Avevo Easyjet ma sono finito sul jet privato di Hamilton. Il volo più bello in vita mia”

video suggerito

Franco Colapinto, prima del GP Austria, ha svelato di aver volato sul jet privato di Lewis Hamilton, che lo ha invitato a bordo e gli ha fatto vivere un'esperienza straordinaria: "Il volo più bello della mia vita".

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton e Franco Colapinto hanno un ottimo rapporto. Rappresentano due poli opposti della Formula 1, ma questo non conta. L'inglese ha preso in simpatia questo esuberante pilota sudamericano, gli ha dato dei consigli, che sbalordì nelle prime gare disputate nel circus lo scorso anno. Si complimentò pubblicamente dopo la gara di Baku dello scorso settembre. Un rapporto d'amicizia sincero che si è manifestato anche recentemente con un passaggio aereo, che Lewis ha dato all'argentino. Colapinto ha raccontato tutto per filo e per segno alla vigilia del Gran Premio d'Austria.

Colapinto e il volo in aereo con Hamilton

Tra i piloti che hanno parlato in conferenza stampa in Austria ci sono stati anche Hamilton e Colapinto, pilota aggressivo, vecchio stile. Un ragazzo che non ha molti peli sulla lingua nel bene e nel male. Da Spielberg ha svelato di un volo fatto con Hamilton, precisamente sul jet privato del 7 volte campione del mondo. Colapinto, forse parlando del ritorno in Europa dopo il Canada (e dalla premiere del film F1 The Movie a New York), ha svelato che Lewis gli ha chiesto come fosse messo per il viaggio in aereo, lui ha risposto che era pronto a imbarcarsi per i fatti suoi, e a quel punto Hamilton lo ha invitato a bordo, in quello che è diventato poi il volo più bello della sua vita.

Lewis Hamilton e Franco Colapinto prima del Gp Canada, due settimane fa.

"Lewis è un grande, mi ha raccontato tante storie"

Queste le parole di Colapinto a proposito del volo sul jet privato del campione della Ferrari: "Ho fatto con lui il volo più bello della mia vita. È stato unico e al tempo stesso molto speciale. Mi aveva chiesto cosa avrei fatto e gli ho detto che sarei andato a Londra con un volo EasyJet. Lui mi ha detto che c'era posto sul suo aereo e mi ha invitato ad andare con lui".

Già questo bastava per rendere epici quei momenti, ma il volo è stato fantastico: "È stato speciale, non solo perché era la prima volta che volavo su un jet privato, ma pure perché ero con Lewis, che mi ha raccontato tantissime storie, sono rimasto impressionato, perché è una brava persona e ha una grande professionalità. Per me è stato un sogno che si è avverato, e poi non ho dovuto prendere quel volo EasyJet".

Il bombardier appartenuto a Hamilton tra il 2013 e il 2019, un jet privato costosissimo.

Il jet privato di Hamilton

Lewis quando è arrivato in Formula 1 si è rapidamente adattato e quasi agli albori del suo lungo e vincente percorso acquistò un jet privato, che ha venduto, però, nel 2019. Lo acquistò nel 2013 per 25 milioni di euro, c'erano anche un bagno con una doccia, una cucina, wi-fi e un letto king-size. Lo cedette pure per lottare contro gli sprechi per l'ambiente, una delle tematiche più care al pilota 40enne. Ora, quando è necessario, più per lunghi spostamenti Hamilton noleggia jet privati, e in una di queste situazioni ha voluto con sé Colapinto, che ha vissuto un momento, anzi un viaggio indimenticabile.