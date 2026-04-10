Ilia Topuria dopo il divorzio da Giorgina: “Ho ascoltato mia madre. Vedono cose che noi non vediamo”

Il lottatore di arti marziali miste ha parlato in tv di aspetti della vita privata e della separazione finora sconosciuti. E ha imparato una lezione: “Adesso ascolto di più i consigli dei miei cari”.

Ilia Topuria ha imparato la lezione più importante fuori dalla gabbia dei combattimenti. Non sul ring dei pesi leggeri UFC, dove ha conquistato il titolo di campione del mondo, ma nella vita reale. E gliel'ha fatta sua madre. Gli è venuta in mente dopo aver raggiunto l'accordo di divorzio con la ex moglie, Giorgina Uzcategui. "Perché le madri hanno un'intuizione, e vedono cose che noi non vediamo", è la versione più intima di sé che racconta in tv, senza alcun timore di mettere in piazza (anche) alcuni aspetti della vita provata finora poco noti. A cominciare dal repentino cambiamento delle abitudini e dalla routine familiare che ne esce lacerata.

"È strano, le cose non sono più le stesse da un giorno all'altro. E non te ne rendi conto finché non ti colpiscono direttamente. Sei abituato a svegliarti con i tuoi figli, a vederli… e all'improvviso tutto cambia. È dura, ma non bisogna mai dimenticare chi si è e bisogna tenere la testa alta".

Topuria e la lezione che ha appreso dopo il divorzio

La separazione è stato un periodo difficile, una fase nella quale i suoi genitori hanno avuto un ruolo cruciale nel sostenerlo. Ha iniziato a dare ascolto con maggiore attenzione a sua madre, ai consigli e alle riflessioni disinteressate che arrivano da chi ti ha messo al mondo. E non può volerti che bene. L'avesse fatto anche prima chissà come sarebbero le cose oggi, dopo la rottura del rapporto e del matrimonio.

"Potrebbe farvi ridere – ha ammesso durante l'intervista a el Hormiguero -, ma la cosa più importante che ho imparato… è ascoltare mia madre. Perché le madri hanno un'intuizione, e vedono cose che noi non vediamo. Quando tua madre ti dice che qualcosa non va, vuol dire che è così. E non importa quanto tu ne abbia percezione. Ho imparato ad ascoltare mia madre".

La rottura con la ex moglie Giorgina e in "tentativi di estorsione"

Il campione UFC, noto come El Matador, è sceso anche nei particolari della lunga trattativa con la ex consorte per sancire l'accordo di divorzio dopo mesi complicati in cui la ex moglie ha cercato anche di portare via con sé la figlia (ma il giudice ha respinto l'istanza). La donna lo aveva anche denunciato per violenza domestica, salvo ritirare successivamente le accuse. Tipuria ha sempre respinto ogni contestazione definendosi sotto riscatto e vittima di "tentativi di estorsione" per aver detto no ad alcune richieste finanziariarie ritenute inaccettabili. "Non volevo e non voglio cedere a pressioni, manipolazioni o alla paura" e per questo ha scelto di tenere un profilo basso sulla vicenda della separazione. Lo ha fatto anche per i suoi figli (Hugo, nato nel 2019 da una precedente relazione, e Giorgina, nata nel luglio 2024 dalla sua ex moglie Giorgina).

Chi è Topuria, El Matador campione di UFC

Topuria, 29enne lottatore di arti marziali miste, è di origini georgiane ma ha anche la nazionalità spagnola acquisita dopo essersi trasferito assieme alla famiglia ad Alicante dove ha iniziato a praticare arti marziali miste. È diventata la disciplina principale nella quale è riuscito a mettersi in mostra rispetto al wrestling, al pugilato e allo jiu jitsu brasiliano, di cui è cintura nera.

Il palmares è brillante: da lottatore MMA è imbattuto (17 vittorie), ha vinto il titolo di campione dei pesi piuma UFC. La sua ascesa è stata tanto rapida quanto travolgente, lo testimoniano anche i successi contro leggende come Max Holloway e Alexander Volkanovski.