Romario a 60 anni ha avuto 3 fidanzate in 4 mesi: l’ultima lo ha lasciato perché tradita con un’amica

L’ex attaccante della Seleçao ha intrapreso la carriera politica dopo il calcio e oggi ricopre il ruolo di senatore in Brasile. Negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé per le news del gossip sulla vita privata.

Romario e l’ex fidanzata, Tiffany Barcelos (immagini tratte da Instagram).

La vita sentimentale di Romario è fonte inesauribile per il gossip. L'ex campione brasiliano, oggi 60enne, questa volta è finito in copertina perché lasciato dall'ultima fidanzata (ne ha avute 3 in 4 mesi), Tiffany Barcelos. Studentessa in odontoiatria, di 35 anni più giovane, è convinta di essere stata tradita con una sua amica, Barbara Cavalcanti: grazie ad alcune immagini scattate durante un viaggio a Fernando de Noronha (una delle destinazioni turistiche più famose) e condivise sui social ha scoperto la tresca presunta, chiudendo dopo 3 mesi la relazione con l'ex calciatore.

La relazione tra Romario e Tiffany Barcelos

La storia tra l'ex attaccante della Seleçao e Tiffany Barcelos è sempre stata sotto i riflettori sia per la notevole differenza di età tra i due sia per l'animo ‘tormentato' dell'ex calciatore che fino a un anno fa era stato legato a un'altra studentessa, Alicya Gomes, di 23 anni. Romaio e Tiffany erano stati avvistati per la prima volta insieme durante il Carnevale di Rio de Janeiro: vederli passeggiare mano nella mano fu occasione imperdibile per i ‘paparazzi' e nei mesi successivi non è mancato certo materiale sulla coppia, tra viaggi e uscite pubbliche in vacanza oppure in altri luoghi esclusivi. E il fatto stesso che l'ex giocatore lasciasse spesso commenti affettuosi sotto i post della fidanzata ha alimentato la curiosità intorno al loro rapporto.

Le immagini a Fernando de Noronha e le voci di tradimento

L'idillio è andato in pezzi poco dopo la pubblicazione di alcune foto scattate a Fernando de Noronha che ritraevano Romario in compagnia di Barbara Cavalacanti, un'amica molto vicina a Tiffany. Secondo alcune testimonianze i due sarebbero stati visti in atteggiamenti molto confidenziali e tanto è bastato perché le voci di tradimento prendessero piede. Giunte all'orecchio della fidanzata, c'è stata la rottura.

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I segnali di rottura che arrivano dai social

Né Romario né Tiffany hanno pubblicamente parlato della fine della loro relazione ma il dettaglio che arriva dai loro profili sui social per molti è inequivocabile: tra di loro è finita. La ex fidanzata ha smesso di seguire sia l'ex calciatore sia l'amica e ha eliminato anche alcuni commenti scritti in calce ai suoi post.

La vita sentimentale movimentata di Romario

Negli ultimi mesi la vita privata dell'ex campione brasiliano è stata particolarmente movimentata. Prima della relazione con Tiffany, Romario era stato sentimentalmente legato alla studentessa 23enne, Alicya Gomes. In precedenza, l'ex attaccante era stato visto in pubblico anche con l'ex compagna Bruna Machado: situazioni che avevano lasciato pensare a una riavvicinamento, ma si è trattato solo di sensazioni smentite dai fatti.

Chi è Romario oggi: dal calcio alla politica

L'ex attaccante del Brasile, Romario, è considerato uno dei più forti nella storia del calcio. Il punto più alto della sua carriera è stata la vittoria dei Mondiali di Usa 1994, il trionfo arrivò in finale contro l'Italia. Fu un successo di squadra e personale, tanto da premiato come miglior giocatore di quell'edizione della Coppa in cui fu trascinatore della Seleçao. La portò alla conquista del quarto titolo iridato mettendo a segno ben 5 reti nelle sfide contro Russia, Camerun, Svezia (nel girone), Olanda (nei quarti) e Svezia (in semifinale).

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Romario ha intrapreso la carriera politica e oggi ricopre il ruolo di senatore in Brasile, occupandosi soprattutto di temi legati allo sport e alle politiche sociali.