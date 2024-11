video suggerito

Colapinto segue il consiglio di Hamilton e cancella uno dei profili social: “È molto tossico” Il giovane pilota della Williams si è cancellato da ‘X’. Colapinto ha seguito un consiglio di Lewis Hamilton e lo ha fatto per l’enorme mole di critiche ricevute: “Credo sia troppo tossico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Franco Colapinto ha avuto un avvio in Formula 1 strepitoso, grande avvio, uno stuolo di tifosi e di ammiratori che rapidamente è diventato di rilievo, ma le ultime due gare sono state contrassegnate da due errori davvero molto pesanti. Uno in Brasile e l'altro a Las Vegas. L'argentino prova a rimediare, in pista cercherà di farlo nelle ultime due tappe del Mondiale 2024, per l'extra ha deciso di uscire da ‘X', ma non lo ha fatto come protesta per Musk, ma ha deciso di seguire un consiglio di Lewis Hamilton.

L'esperienza in Formula 1 di Colapinto

Il pilota argentino sul finire dell'estate si è trovato titolare in Formula 1 con la Williams, sbalordendo nelle prime gare disputate a Monza, Baku e Singapore. Rapidamente è diventato un beniamino, soprattutto in patria, ma in generale ha raccolto complimenti e attratto pure la Red Bull, che lo ha sondato per il futuro. Ma si sa che la popolarità ha anche dei risvolti negativi.

Colapinto si è cancellato da X: "Penso sia molto tossico"

Colapinto, che aveva invitato i suoi tifosi a non svenarsi per il suo merchandising griffato Williams, è finito nell'occhio del ciclone anche per vicende sentimentali – ben due, una prima che non ha avuto tanto seguito, poi c'è stato un gossip molto chiacchierato, che è stato tirato in ballo dopo il pesante errore di Las Vegas. Le critiche che ha ricevuto sono state tante, anche sui social, e per non prendersi tutta quella tossicità l'argentino ha deciso di chiudere il suo account ‘X' e a motorsport.com ha spiegato perché lo ha fatto: "Ho cancellato Twitter perché penso che sia molto tossico. E qualunque cosa tu faccia, ha un impatto molto grande. Loro fanno notizia per ogni piccola cosa che fai. Quindi è qualcosa che devi capire, ma fa parte di il lavoro. È molto facile per le persone vai su Internet e comincia a diffondere cose non proprio carine".

Cosa aveva detto Lewis Hamilton ai giovani piloti

Il giovane pilota argentino, che nel 2025 dovrebbe essere il terzo pilota della Williams, segue così alla lettera un consiglio che Lewis Hamilton aveva dato ai piloti più giovani riguardo i social network: "Non lasciate che la negatività ti influenzi, perché oggigiorno le persone sono molto negative e ti giudicano senza sosta. Quindi stai lontano dai social network e tieni vicini la tua famiglia e i tuoi amici più cari , perché sono gli unici amici di sarò al tuo fianco quando le cose si faranno difficili".