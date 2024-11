video suggerito

Il rebus Colapinto tiene ancora aperto il mercato piloti della F1 2025: Red Bull pronta alla rivoluzione L'ingaggio di Bortoletto da parte della Sauber sembrava aver completato definitivamente la griglia di partenza della Formula 1 della prossima stagione ma il mercato piloti in realtà è ancora aperto dato che il rebus legato all'argentino Franco Colapinto ha messo in discussione certezze che sembrano acquisite aprendo alla possibilità che contratti già firmati vengano stracciati anzitempo.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il GP del Brasile la Sauber ha svelato la sua nuova line up per la Formula 1 2025. Il team svizzero, guidato da Mattia Binotto, ha infatti salutato definitivamente Valtteri Bottas e Guanyu Zhou che dunque, al termine della stagione in corso, diranno addio alla F1. Insieme al già ufficializzato Nico Hulkenberg a comporre la coppia di piloti della scuderia elvetica nel prossimo campionato ci sarà il giovane talento brasiliano Gabriel Bortoleto (ancora in lotta per il titolo in F2 dopo aver conquistato quello F3 nel 2023).

Con l'annuncio dell'ingaggio del 20enne di San Paolo da parte della Sauber sembrava essersi concluso il mercato piloti in vista della prossima stagione, ma non è così. A stravolgere e a mettere in discussione ciò che sembrava ormai certo è arrivato, in modo del tutto inatteso, il carneade Franco Colapinto che sorprendentemente da comparsa è diventato attore protagonista del Circus facendo irruzione a gamba tesa nei giochi per un posto in griglia di partenza del Mondiale della Formula 1 2025 che ormai sembrava essere blindata.

A riaprire tutto è infatti il rebus riguardo al quarto pilota di casa Red Bull dato che Liam Lawson, subentrato a Daniel Ricciardo da qualche gara in Racing Bulls, non ha ancora un contratto per la prossima stagione ma è certo di esserci mentre Sergio Perez, che invece il contratto lo ha, rischia di venire accompagnato alla porta anzitempo dopo le pessime prestazioni offerte in questa stagione. La Red Bull sta infatti trattando con la Williams proprio per provare ad ingaggiare Franco Colapinto, il pilota argentino che con il suo sorprendente rendimento da quando, sei gare fa, ha preso il sedile di Logan Sargeant nel team britannico, ha attirato l'attenzione di Helmut Marko e Christian Horner e suscitato grande interesse in Sudamerica e America Latina (e le due cose sono strettamente legate dato che lui sembrerebbe ad oggi l'unico pilota che consentirebbe alla Red Bull di liberarsi del Checo Perez senza perdere i ricchi accordi di sponsorizzazione con aziende del Centro e Sud America).

La Red Bull difatti sta facendo di tutto per strappare Franco Colapinto alla Williams (che, nonostante non abbia la possibilità di dargli un sedile da titolare dato che ha prolungato il contratto di Albon e già ingaggiato Carlos Sainz, per liberarlo chiede 20 milioni di dollari) per poi decidere se affiancarlo a Max Verstappen nel team ufficiale oppure metterlo in Racing Bulls al fianco di Yuki Tsunoda promuovendo Liam Lawson che andrebbe quindi a prendere il sedile lasciato libero dal liquidato Perez. Molto più remota, seppur ancora viva, ad oggi invece la possibilità che la Red Bull prenda Carlos Sainz, in uscita dalla Ferrari e già accordatosi con la squadra di Grove, per metterlo al posto del messicano (con Lawson che a quel punto rimarrebbe in Racing Bulls) e consentire così alla Williams di far correre Franco Colapinto in Formula 1 al fianco di Albon anche nel 2025 . Ciò che è certo dunque è che per avere la griglia del Mondiale della Formula 1 2025 completa ancora bisognerà attendere.

La situazione delle line-up piloti per la Formula 1 2025 ad oggi

Red Bull: Max Verstappen (confermato) – Sergio Perez (confermato)

Ferrari: Charles Leclerc (confermato) – Lewis Hamilton (nuovo)

McLaren: Lando Norris (confermato) – Oscar Piastri (confermato)

Mercedes: George Russell (confermato) – Andrea Kimi Antonelli (nuovo)

Aston Martin: Fernando Alonso (confermato) – Lance Stroll (confermato)

Racing Bulls: Yuki Tsunoda (confermato) – ?

Alpine: Pierre Gasly (confermato) – Jack Doohan (nuovo)

Haas: Oliver Bearman (nuovo) – Esteban Ocon (nuovo)

Sauber: Nico Hulkenberg (nuovo) – Gabriel Bortoleto (nuovo)

Williams: Alexander Albon (nuovo) – Carlos Sainz (nuovo)