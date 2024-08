video suggerito

Clamoroso in F1, la Williams licenzia Sargeant a 2 giorni dal GP Monza: al suo posto un rookie A due giorni dall’inizio del GP d’Italia della Formula 1 2024 a Monza la Williams ha annunciato il clamoroso licenziamento di Logan Sargeant: già dal weekend italiano a sorpresa al suo posto ci sarà un debuttante in F1, l’argentino Franco Colapinto preferito all’italiano Kimi Antonelli e al figlio d’arte Mick Schumacher. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due giorni dopo il GP d'Olanda e due giorni prima dell'inizio del weekend del GP d'Italia a Monza, la Williams ha fatto un clamoroso annuncio ufficiale che ha provocato un piccolo terremoto nel paddock della Formula 1. La scuderia britannica, dopo l'ennesimo zero e l'ennesimo incidente con ingenti danni alla vettura, ha infatti deciso di licenziare il pilota Logan Sargeant che, a partire dall'imminente gran premio italiano, dunque non sarà più il compagno di squadra di Alexander Albon.

"Il team vorrebbe cogliere l'occasione per ringraziare Logan Sargeant per il suo duro lavoro e il suo contributo nelle ultime due stagioni. Ha gareggiato in 36 Gran Premi e, al GP degli Stati Uniti dell'anno scorso, è diventato il primo pilota americano a segnare un punto in F1 da Michael Andretti 30 anni prima. Logan rimarrà nella famiglia Williams e lo sosterremo nel continuare la sua carriera agonistica" si legge infatti nella nota diramata dalla compagine con sede a Grove.

E le parole del team principal James Vowles svelano quanto alla fine si sia trattata di una decisione sofferta ma inevitabile dato il rendimento del 23enne di Fort Lauderdale, rimasto dopo 15 gare stagionali, uno dei tre piloti, insieme ai due alfieri della Sauber Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, a non aver ancora collezionato nemmeno un punto iridato: "Sostituire un pilota a metà stagione non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, ma crediamo che questo dia alla Williams la migliore possibilità di competere per i punti nel resto della stagione. Abbiamo appena apportato un importante miglioramento alla vettura e dobbiamo sfruttare al massimo ogni opportunità di fare punti in una lotta a centrogruppo particolarmente serrata. Questo è senza dubbio incredibilmente duro per Logan, che ha dato il massimo durante tutto il suo periodo con la Williams, e vogliamo ringraziarlo per tutto il suo duro lavoro e il suo atteggiamento positivo. Logan rimane un pilota di talento e lo supporteremo per continuare la sua carriera agonistica in futuro" ha difatti detto il numero uno del team in merito ai motivi che hanno portato al licenziamento a campionato in corso del pilota statunitense.

Leggi anche Mercedes spiega perché Kimi Antonelli non prenderà il posto di Hamilton nel suo debutto in F1 a Monza

E se, almeno per le tempistiche, la decisione di sollevare Logan Sargeant ha sorpreso tutti, lo stesso è stato per quel che riguarda la scelta del suo sostituto che sarà il nuovo pilota titolare Williams fino alla fine della stagione (quando poi arriverà l'attuale alfiere Ferrari Carlos Sainz). I due candidati più papabili sembravano infatti essere il giovanissimo italiano Andrea Kimi Antonelli (che nelle FP1 di Monza debutterà in Formula 1 con Mercedes prendendo il posto di George Russell) e il più esperto, figlio d'arte, Mick Schumacher (per il quale la Mercedes, di cui è attualmente uno dei piloti di riserva, e l'Alpine, con cui corre nel Mondiale Endurance, avevano dato l'ok) ma alla fine James Vowles ha sparigliato le carte offendo il sedile ad un altro rookie, che fa parte però dell'Academy Williams, vale a dire l'argentino Franco Colapinto.

"Williams Racing annuncia che Franco Colapinto correrà con il team per il resto della stagione 2024 del Campionato Mondiale FIA ​​di Formula 1 e gareggerà dal Gran Premio d'Italia insieme ad Alex Albon. Utilizzerà il numero di gara #43. Franco è membro della Williams Racing Driver Academy e ha fatto il suo debutto in FP1 con la FW46 di quest'anno al Gran Premio di Gran Bretagna. La sua campagna F2 di quest'anno lo ha visto assicurarsi una vittoria in gara a Imola e podi nelle gare di Barcellona e Austria Feature, oltre ad altre sette uscite a punti. Il 21enne diventerà il 49° pilota di Gran Premio per la Williams Racing, è il primo pilota argentino in F1 da 23 anni e il secondo argentino a guidare per la scuderia britannica, dopo il connazionale Carlos Reutemann" si legge infatti nella nota diramata dalla scuderia britannica contestualmente alla notizia della bocciatura di Logan Sargeant.

Una decisione alquanto sorprendente dunque che il team principal James Vowles ha così spiegato: "Crediamo anche nell'investimento nei nostri giovani piloti della Williams Racing Driver Academy e Franco avrà una fantastica opportunità di dimostrare di cosa è capace nelle ultime nove gare della stagione. So che Franco ha una grande velocità e un potenziale enorme e non vediamo l'ora di vedere cosa può fare in Formula 1" ha difatti chiosato il numero uno della Williams speranzoso del fatto che il 21enne argentino da qui al termine della stagione possa portare più punti di quanti ne è riusciti ad incamerare Sargeant nei suoi quasi due anni da pilota titolare della scuderia britannica.