Sainz alla Williams dal 2025, è ufficiale: lo spagnolo lascia la Ferrari per il fondo griglia Ora è ufficiale: Carlos Sainz ha firmato un contratto pluriennale con la Williams. Il 29enne spagnolo lascia la Ferrari per andare in una delle scuderie sul fondo della griglia della Formula 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il mese scorso era stato dato per fatto, adesso arriva l'ufficialità: Carlos Sainz, fatto fuori dalla Ferrari prima dell'inizio dell'attuale Mondiale di Formula 1 per fare posto a Lewis Hamilton, correrà nel 2025 – e negli anni successivi, come ha specificato l'annuncio – con la Williams. Non esattamente una sistemazione d'eccellenza, anzi tutt'altro, visti i risultati della scuderia inglese, ma i sedili liberi non erano tanti, così come le opzioni sul tavolo del 29enne madrileno.

"La Williams Racing – recita il comunicato della scuderia di Grove – annuncia che Carlos Sainz completerà la squadra piloti per la stagione 2025 del Campionato mondiale FIA ​​di Formula 1 e oltre. Con un decennio di gare di F1 alle spalle, Sainz si unirà alla Williams dalla Scuderia Ferrari con un accordo di due anni con opzioni di estensione".

Il comunicato della Williams – che in passato ha vissuto stagioni ben più esaltanti, anche se per trovare l'ultimo Mondiale vinto bisogna tornare indietro di 27 anni, al trionfo di Jacques Villeneuve nel 1997 – continua esaltando la carriera di Sainz: "Nella sua carriera in Formula 1 fino ad oggi, lo spagnolo 29enne ha ottenuto tre vittorie in gara, 23 podi, oltre 1100 punti in carriera ed è attualmente quinto nel campionato piloti di questa stagione. Dopo essere diventato l'unico pilota non della Red Bull Racing ad ottenere una vittoria in gara nel 2023, Sainz ha recentemente ottenuto la vittoria al Gran Premio d'Australia di quest'anno, appena dieci giorni dopo l'operazione per appendicite, e ha ottenuto altri quattro podi finora in questa stagione".

"Carlos correrà al fianco di Alex Albon per la Williams Racing per il 2025 e nella nuova era dei regolamenti della F1, mentre questa formidabile coppia cercherà di guidare la missione del team per tornare in testa alla griglia. Continuerà a correre usando il numero 55. Williams Racing desidera inoltre ringraziare Logan Sargeant per il duro lavoro e la dedizione dimostrati negli ultimi due anni. Laureato alla Williams Driver Academy, Logan è diventato il primo pilota statunitense a segnare un punto in 30 anni, arrivando 10° ad Austin l'anno scorso, e ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del team. Williams darà a Logan tutto il supporto necessario per continuare la sua carriera agonistica nel 2025 e oltre", conclude la nota.