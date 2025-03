LIVE F1, le qualifiche del GP Australia: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Manca appena un'ora all'inizio delle Qualifiche del Gran Premio d'Australia. Alle 6 ora italiana scatterà la lotta per la pole position. Diretta TV in esclusiva su Sky, canali 201 e 207. Streaming possibile sempre per abbonati con Sky Go e NOW. In chiaro le Qualifiche si potranno seguire in differita a partire dalle ore 13:30 su TV8.