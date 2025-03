Lando Norris fa la pole al GP Australia: Ferrari deludente in 4ª fila con Leclerc e Hamilton, ottavo

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Lando Norris e Oscar Piastri confermano i pronostici. Le due McLaren si prendono l'intera prima fila nel GP Australia. La pole è dell'inglese per una manciata di millesimi, poi Verstappen e Russell. Grande delusione per la Ferrari che partirà in quarta fila con Leclerc settimo davanti a Hamilton. Quinto Tsunoda, sesto Albon.

Q1: Bearman si ferma subito, problemi al cambio. Norris è velocissimo, ma pure Verstappen che ha bluffato parecchio, poi gruppone con Piastri, Leclerc, Russell e Hamilton. Kimi Antonelli è fuori subito, peccato. 16° il pilota Mercedes, beffato da Bortoleto. Eliminati pure Hulkenberg, Ocon e soprattutto Lawson. La Red Bull perde una delle sue vetture subito.

Q2: C'è subito bagarre mentre i nuvoloni sono sempre più vicini. Hamilton e Leclerc scendono per primi. La McLaren dopo il primo tentativo ampliano il gap su tutti gli altri. I piloti Ferrari tornano in pista e si migliorano, il tempo di Lewis non è totalmente rassicurante e c'è bisogno di un altro giro. Norris si mette davanti a Pastri, Verstappen è vicinissimo. Hamilton e Leclerc passano senza brillare. Doohan è molto sfortunato ed è fuori per un soffio. Eliminati anche Hadjar, Bortoleto, Alonso e Stroll.

Q3: I piloti McLaren nel momento decisivo sbagliano ancora. Il tempo di Norris viene cancellato. Piastri sbaglia. Dopo il primo tentativo al comando c'è Verstappen, che precede Russell e Leclerc. Hamilton settimo, dopo il primo giro ma con gomma usata. Gli errori non esistono nel giro buono. Norris è fantastico, Piastri pure. La pole è di Lando. Verstappen è lì, come Russell. Tsunoda e Albon si mettono davanti alle Ferrari, che chiudono settimo e ottavo: Leclerc davanti a Hamilton.

Griglia di Partenza del GP Australia

1ª fila: Norris (McLaren), Piastri (McLaren)

2ª fila: Verstappen (Red Bull), Russell (Mercedes)

3ª fila: Tsunoda (Racing Bulls), Albon (Williams)

4ª fila: Leclerc (Ferrari), Hamilton (Ferrari)

5ª fila: Gasly (Alpine), Sainz (Williams)

6ª fila: Hadjar (Racing Bulls), Alonso (Aston Martin)

7ª fila: Stroll (Aston Martin), Doohan (Alpine)

8ª fila: Bortoleto (Sauber), Antonelli (Mercedes)

9ª fila: Hulkenberg (Sauber), Lawson (Red Bull)

10ª fila: Ocon (Haas), Bearman (Haas)