F1 GP Cina, oggi sprint e qualifiche in diretta: Hamilton in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La Formula 1 in pista oggi per la gara sprint e le qualifiche del GP Cina. Hamilton in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen, 4° Leclerc. La sprint è in programma alle ore 4:00 mentre le qualifiche per la pole della gara di domani scatteranno alle 8:00 con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 dalle 14:30. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

10 minuti fa 03:15 Le caratteristiche del circuito di Shanghai per il GP Cina di F1 Tracciato che fa parte ormai della storia della Formula 1, quello di Shanghai comprende 16 curve 9 a destra e 7 a sinistra. Due le zone di DRS, quelle dei due lunghissimi rettilinei. Ci sono tante possibilità di sorpasso in questo circuito disegnato a forma di otto, che richiama l'ideogramma cinese di Shanghai. A cura di Alessio Morra 24 minuti fa 03:00 La griglia di partenza della gara sprint di Formula 1: Hamilton in pole 1ª fila: Hamilton (Ferrari), Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Piastri (McLaren), Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Russell (Mercedes), Norris (McLaren)

4ª fila: Antonelli (Mercedes), Tsunoda (Racing Bulls)

5ª fila: Albon (Williams), Stroll (Aston Martin)

6ª fila: Alonso (Aston Martin), Bearman (Haas)

7ª fila: Sainz (Williams), Bortoleto (Sauber)

8ª fila: Hadjar (Racing Bulls), Doohan (Alpine)

9ª fila: Gasly (Alpine), Ocon (Haas)

10ª fila: Hulkenberg (Haas), Lawson (Red Bull) A cura di Alessio Morra 39 minuti fa 02:45 Dove vedere il GP Cina di Formula 1 oggi: alle 4:00 la gara sprint Il Gran Premio della Cina, il secondo della stagione, prevede anche la Sprint Race che prenderà il via quando in Italia saranno le ore 4. Diretta TV su Sky, canali 201 e 207, ma diretta anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming con Sky Go, NOW e tv8.it. A cura di Alessio Morra 55 minuti fa 02:30 Formula 1, gli orari TV di sprint e qualifiche del GP Cina: diretta e differita su Sky e TV8 Gli appassionati se vorranno seguire in diretta la Sprint Race dovranno svegliarsi nel cuore della notte. I più giovani potrebbero fare pure tutta una tirata. La Sprint prenderà il via alle ore 4 italiane del 22 marzo, diretta TV su Sky e in chiaro su TV8. Le Qualifiche invece scatteranno alle ore 8 e si potranno seguire in diretta ovviamente su Sky, ma in diretta pure su TV8. Differita in chiaro di Sprint e Qualifiche su TV8 dalle ore 14:20. A cura di Alessio Morra