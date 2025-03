video suggerito

Piastri conquista la pole position al GP Cina: la Ferrari si prende la terza fila, Hamilton quinto Oscar Piastri in pole nel GP Cina. Per l’australiano è la prima pole position della sua carriera. In prima fila anche George Russell. Quarto Verstappen davanti alle Ferrari. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Shanghai Oscar Piastri conquista la prima pole position della sua carriera. Perfetto l'australiano che partirà in prima fila con un sorprendente e bravissimo George Russell. Sbaglia ancora Norris, terzo. Quarto Verstappen. Poi le due Ferrari con Hamilton davanti a Leclerc.

Q1: Piastri, Hamilton e Verstappen si mettono subito al sicuro. Norris invece sbaglia e il suo tempo viene cancellato. Errore da parte di Leclerc, che ha bisogno di un secondo tentativo importante. Liam Lawson conferma le sue difficoltà, così come Sainz. Leclerc ci riprova, ma sbaglia ancora una volta ed è a rischio con il 13° posto. Charles ha un ultimo tentativo e gira in modo magistrale. Salvo. Norris chiude al comando davanti alle due Racing Bulls e a Russell. Fuori ancora Lawson, che partirà ultimo con la Red Bull. Esclusi pure Gasly, Bearman, Doohan e Bortoleto.

Q2: Norris fa un tempo favoloso. La McLaren sul giro è la più veloce. Piastri, Verstappen e le Mercedes. Tsunoda sorprende. Hamilton solo settimo, Leclerc nono, dopo il primo tentativo. Dunque a rischio entrambi e con l'obbligo di non sbagliare. Si salvano entrambi. Charles settimo, Lewis ottavo. Norris vola. I piloti della Racing Bulls sbalordiscono con Hadjar quarto e Tsunoda quinto. Anche Kimi Antonelli in lotta per la pole. Esclusi Ocon, Hulkenberg, Alonso, Stroll e Sainz.

Q3: Hamilton trova il ritmo e fa un buon tempo, ma per due millesimi Verstappen gli è davanti. Quarto e terzo, davanti a loro le McLaren con Piastri davanti. Le Racing Bulls fanno paura, veloci e con gomme usate. Leclerc dietro a Russell. Il secondo tentativo è da cuore e batticuore. Piastri migliora il suo tempo e si prende la prima pole position della sua carriera. Formidabile è Russell, che sale in prima fila con un giro fantastico, poi Norris, che ha commesso il solito errore, e Verstappen. Hamilton quinto davanti a Leclerc. Si pensava a qualcosa di più dopo la Sprint Race vinta da Hamilton.

Griglia di Partenza del GP Cina

1ª fila: Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull)

3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari)

4ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes)

5ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams)

6ª fila: Esteban Ocon (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber)

7ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Pierre Gasly (Alpine)

9ª fila: Ollie Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber)

10ª fila: Jack Doohan (Alpine), Liam Lawson (Red Bull)