Formula 1, oggi le qualifiche del GP Silverstone: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari e McLaren per la pole

Si disputano oggi le Qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, che da decenni si tiene a Silverstone. Weekend attesissimo da parte di Lewis Hamilton, a caccia del primo podio con la Ferrari. Le Qualifiche prenderanno il via alle ore 16 italiane (le 15 locali). Diretta TV esclusiva su Sky, che le manderà in onda sul canale 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Differita in chiaro su TV8, dalle ore 18:30 con annesso streaming gratuito su tv8.it.