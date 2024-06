video suggerito

Carlos Sainz si sistema: dalla Ferrari passa alla Williams, in fondo alla griglia della Formula 1 La Williams sta per annunciare la firma di Carlos Sainz dal 2025 in avanti: il 29enne madrileno affiancherà Albon. Dalla Ferrari lo spagnolo passa ad una delle peggiori scuderie della Formula 1: ci sarà molto da lavorare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Non erano rimaste molte opzioni per Carlos Sainz, dopo il benservito datogli dalla Ferrari, che lo ha sacrificato per affiancare a Charles Leclerc il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Il 29enne pilota spagnolo alla fine ha deciso di cedere alla corte della Williams: secondo quanto svela Motorsportweek, la scuderia britannica annuncerà la firma di Sainz in questo weekend di gara a Barcellona, dove si correrà il GP di Spagna di Formula 1.

Carlos Sainz alla Williams dal 2025

Si pensava che il madrileno, che sta continuando ad avere un rendimento alto anche in questo avvio di stagione, con tanto di vittoria in Australia e quarto posto nella classifica del Mondiale, potesse ambire a vetture più veloci dell'attuale Williams, ma alla fine le mosse di Red Bull e Mercedes per dare un compagno alle loro prime guide Verstappen e Russell hanno sbarrato le porte a Sainz: la Red Bull ha un po' a sorpresa annunciato ufficialmente la conferma di Sergio Perez, mentre Toto Wolff sembra sempre più convinto di voler puntare sul nostro giovanissimo Kimi Antonelli.

Carlos Sainz coi colori Ferrari: li ha indossati per quattro anni

Detto che – oltre alla Ferrari – anche McLaren e Aston Martin erano a posto per il 2025 con le coppie Norris-Piastri e Alonso-Stroll, sul tavolo di Sainz non restava molto tra cui scegliere: si sapeva che aveva una proposta molto buona dal punto di vista economico da parte della Sauber, che dal 2026 diventerà Audi ufficiale in griglia. Ma è stato James Vowles, Team Principal della Williams, a riuscire evidentemente ad usare gli argomenti giusti con lo spagnolo, e non solo per quanto riguarda lo stipendio ma anche per la parte sportiva: a Sainz ovviamente interessa restare al vertice del lotto.

Alexander Albon è stato confermato dalla Williams

Sainz affiancherà il confermato Albon, va via Sargeant

Ci sarà molto da lavorare a Grove per riuscire a colmare il gap dalle prime della pista, che al momento è molto elevato: basti pensare che dopo i primi nove GP del Mondiale, la Williams è penultima tra i costruttori, con soli 2 punti. Sainz affiancherà il thailandese Alex Albon, che il mese scorso ha firmato un rinnovo pluriennale con la scuderia inglese, mentre non sarà confermato lo statunitense Logan Sargeant.

James Vowles è il Team Principal della Williams dal febbraio 2023

Il Team Principal Vowles: "Stiamo investendo per tornare davanti"

A dispetto delle attuali difficolta, Vowles – che è al timone dall'anno scorso – è convinto che il futuro del team fondato da Frank Williams e Patrick Head nel 1977 sarà luminoso: "C'è una ragione per cui sono qui. La Williams non è la stessa Williams di tre anni fa. E il fatto stesso che stiamo parlando con Carlos dimostra già che abbiamo cambiato il nostro approccio. Vogliamo che due piloti di livello mondiale facciano parte della nostra scuderia in futuro. Vogliamo che il mondo si renda conto che siamo qui e che siamo seri. Stiamo investendo quello che serve per tornare davanti. Nel 2026, avremo uno dei migliori propulsori, se non il migliore, in arrivo sulla nostra macchina. Annunceremo, spero a breve, che ci sono circa 30 persone incredibili provenienti da altri team che si uniscono alla nostra organizzazione e che abbiamo reclutato negli ultimi 12 mesi".

Promesse che devono aver convinto Sainz: del resto non è che le strade percorribili fossero molte altre.

