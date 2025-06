Chi ha pagato il conto della cena in Austria con tutti i piloti di Formula 1, tranne uno

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

In attesa del via al GP d'Austria 2025, i protagonisti della Formula 1 si sono concessi una serata conviviale nel paddock del Red Bull Ring. L'intera griglia si è ritrovata per una cena ufficiale organizzata alla vigilia delle prime prove libere del weekend austriaco. A fare gli onori di casa, il CEO della Formula One Group, Stefano Domenicali, insieme ai vertici della GPDA (l'associazione piloti F1): il presidente Alexander Wurz, i direttori George Russell e Carlos Sainz, e la co-direttrice Anastasia Fowle.

Le immagini della serata, condivise sui social della F1 e dagli stessi piloti, hanno subito acceso la curiosità dei tifosi. Il tema? Chi ha pagato il conto della cena, apparecchiata per 22 persone.

A dare la prima risposta è stato proprio George Russell, che su Instagram ha ringraziato esplicitamente Domenicali: "Grazie Stefano per la cena". Un ringraziamento che trova conferma anche nel post ufficiale della Formula 1: "La cena di Stefano per i piloti". Sembra dunque chiaro il gesto del manager italiano, ma non tutti concordano sul fatto che sia stato l'unico a mettere mano al portafoglio.

A sollevare il dubbio è Alex Wurz, ex pilota e attuale presidente GPDA, che ha scritto su Instagram: "Stasera incarichi di presidente, ho portato i soci fuori a cena con Stefano…". Un messaggio che lascia intendere una sorta di co-partecipazione, magari anche simbolica, da parte dell'austriaco, che gioca in casa essendo cresciuto a circa 200 km da Spielberg.

Al di là del conto, l'immagine della cena è tornata a mostrare le dinamiche interne al paddock, tra vecchie frizioni, nuove alleanze e sedute che parlano più di mille parole. Diversamente da quanto accadde nel precedente in Qatar 2024, quando le tensioni tra Russell e Verstappen si rifletterono anche nel tavolo della cena – con i due agli estremi opposti – questa volta il clima è apparso più disteso. I due, però, sono rimasti lontani anche stavolta, segnale di un equilibrio ancora non del tutto ricucito.

L'unico assente nella foto sembra essere Lance Stroll, essendo totalmente da escludere l'ipotesi che sia stato lui a scattare la foto divenuta virale. Il canadese dell'Aston Martin aveva saltato anche la cena di fine stagione dello scorso anno andata in scena ad Abu Dhabi ma in quel caso non fu l'unico. Intanto, i fan si sono sbizzarriti nel decifrare le posizioni dei piloti: Russell ha scelto di sedersi tra Hamilton e i due ferraristi, Leclerc e Sainz. Una sorta di reunion simbolica con il suo ex compagno in Mercedes, in mezzo ai due rivali in rosso.

Non è passata inosservata neppure la vicinanza tra Verstappen, Fernando Alonso e Andrea Kimi Antonelli. Il campione del mondo, si sa, ha legami particolarmente forti sia con il veterano spagnolo che con il più giovane della griglia. Un triangolo generazionale che potrebbe dire molto sul presente e sul futuro del Circus.

Infine, colpisce la distanza tra i due McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, reduci da uno scontro in pista a Montreal che ha lasciato strascichi. Eppure, proprio Norris ha scelto di sedersi vicino al suo ex compagno Carlos Sainz, riformando per una sera la coppia "CarLando" che aveva conquistato i social ai tempi della loro convivenza in McLaren. Nessuna discussione in apparenza, ma tanti segnali da leggere tra le righe. O meglio, tra i piatti.