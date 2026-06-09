Le mogli e fidanzate dei piloti di Formula 1 non gradiscono Kim Kardashian a Monaco: “Inorridite, è un circo”

Il ‘Sun’ rivela le reazioni di mogli e fidanzate dei piloti di Formula 1 alla presenza di Kim Kardashian al GP di Monaco per tifare per Lewis Hamilton. Una fonte: “Erano inorridite, come se il circo fosse arrivato in città”.

Quello che si può dire con certezza è che la presenza di Kim Kardashian al GP di Monaco per tifare per il suo compagno Lewis Hamilton non è passata inosservata, il che è esattamente quello che voleva la 45enne imprenditrice e reality star americana. Una presenza ‘ingombrante' a tal punto da offuscare gran parte del contorno della gara del Principato, debordando anche in gaffe e comportamenti imbarazzanti. Fonti presenti a Monaco hanno rivelato al ‘Sun' le reazioni delle altre fidanzate e mogli dei piloti di Formula 1, "inorridite" dall'assoluto spregio delle regole di comportamento a bordo pista da parte della Kardashian.

Kim Kardashian irrompe nel GP di Monaco di Formula 1: altezzosità e gaffe

Kim, che si è presentata nel Principato assieme alla sorella Khloe, indossava un abito Gucci color crema che le lasciava la schiena scoperta. Fin dal suo arrivo, telecamere e macchine fotografiche sono state tutte per lei e hanno dato conto di alcuni momenti spiacevoli, come quando ha snobbato in malo modo il tentativo di intervistarla da parte dell'affabilissimo ex pilota Martin Brundle per Sky UK o ha spintonato per farsi largo altri presenti nella calca del paddock, tra cui la conduttrice Holly Willoughby e il comico Michael McIntyre (loro sì veri appassionati di corse).

Non esattamente consono al rituale della Formula 1 anche il suo fastidio – con annesso tentativo di ripararsi con l'ombrello – quando Hamilton l'ha annaffiata con lo champagne dal podio per festeggiare il suo secondo posto dietro il vincitore Kimi Antonelli. Quello stesso Antonelli, al quale la Kardashian ha ‘fregato' successivamente l'asciugamano, per pulirsi gli occhiali scuri, in un altro momento diventato virale per il motivo sbagliato.

Un ‘elefante nella cristalleria' figlio in primis della desuetudine di Kim all'ambiente della Formula 1 e tuttavia anche il suo atteggiamento da star altezzosa e arrogante, con poco rispetto per gli altri presenti, è finito nel mirino. Non solo dei commentatori e del popolo social, ma anche delle altre ‘WAGS', irritate a tal punto da auspicare che nei prossimi Gran Premi l'influencer sia bandita dalle aree esclusive del paddock e della griglia di partenza.

Le reazioni delle fidanzate e mogli degli altri piloti di Formula 1: Kim non è piaciuta…

"Il comportamento di Kim potrebbe essere accettabile a Los Angeles, ma gli europei la vedono diversamente – ha detto al ‘Sun' una fonte presente a bordo pista – La giornata avrebbe dovuto essere dedicata ai piloti, ma si è trasformata nel circo di Kim Kardashian. La gente guardava con orrore mentre lei non rispettava nessuna delle tradizioni della Formula 1. Ignorare Martin Brundle è una cosa, ma nascondersi dagli spruzzi di champagne con un ombrello è stato troppo per molti, e il fatto che abbia spinto via Holly e Michael è stato sconcertante".

Le telecamere hanno mostrato Kim seguire la corsa assieme alla moglie di Leclerc e anche quest'ultima non sarebbe rimasta soddisfatta (eufemismo) per quello che ha visto e percepito: "Alcune delle altre mogli e fidanzate dei piloti erano inorridite e Alexandra Leclerc, la moglie del compagno di squadra di Lewis alla Ferrari, Charles, non era affatto contenta della sua nuova compagna a bordo pista. Il linguaggio del corpo di Kim nei suoi confronti mentre guardavano la gara rasentava la maleducazione. È stato molto imbarazzante da vedere".

Un'altra fonte ha dichiarato al tabloid: "Alcune delle altre mogli e fidanzate dei piloti pensavano che Kim avesse completamente preso il controllo di Monaco. Era come se il circo fosse arrivato in città, persino l'account Instagram della Formula 1 pubblicava post su di lei. Molte mogli e fidanzate dei piloti sono influencer e le gare sono la loro occasione per mettersi in mostra. Ma tutti parlavano solo di Kim".

Insomma l'esordio della Kardashian nel mondo della Formula 1 non è stato propriamente impeccabile. Adesso c'è curiosità per vedere se Kim seguirà Lewis anche nel GP di Barcellona in programma nel prossimo weekend. Intanto potrebbe fare un corso accelerato di regole di ‘savoir-vivre' nel paddock e sulla griglia, per far ricredere i suoi detrattori, scatenatisi anche sui social.