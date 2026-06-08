Kim Kardashian debutta in F1 a Monte Carlo tra snobismo, gaffe e l’asciugamano rubato a Kimi Antonelli

Per la prima volta Kim Kardashian ha seguito una gara di Lewis Hamilton dal paddock, ma il debutto in Formula 1 ha suscitato molte polemiche per alcuni suoi comportamenti.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno scelto la gara più glamour per fare la loro prima apparizione ufficiale a un Gran Premio. L'imprenditrice statunitense ha fatto il suo debutto in un paddock di Formula 1 nel weekend di Monte Carlo, accompagnata da sua sorella Khloé e da una nutrita schiera di bodyguard che l'hanno seguita in ogni passo. È arrivata nel Principato di Monaco sabato per le qualifiche ed è rimasta in tribuna anche per la gara di domenica, chiusa dal pilota con il secondo posto sul podio.

Kim ha catturato l'attenzione per l'apparizione inaspettata, ma non sono mancate le polemiche per alcuni suoi atteggiamenti. Il debutto ufficiale come fidanzata di Hamilton è stato accompagnato da qualche gaffe e dalle proteste degli appassionati che hanno visto nei suoi gesti una mancanza di rispetto per il mondo della Formula 1 e i suoi protocolli.

Il bacio tra Kim Kardashian e Hamilton diventato virale

Kim Kardashian a Monte Carlo per seguire Hamilton

Abito color crema, schiena scoperta e capelli raccolti: così l'influencer americana si è presentata in tribuna per seguire la gara di Formula 1 a Monte Carlo, seduta accanto ad Alexandra Leclerc per tifare Ferrari. Poche chiacchiere tra le due e qualche sguardo che ha dato adito a discussioni che sono diventate più intense nel finale della gara, quando Hamilton è salito sul secondo grandino del podio dietro a Kimi Antonelli, il vincitore della giornata.

Il pilota inglese le ha lanciato un bacio davanti alle telecamere, uno dei tanti momenti diventati virali. Ha distolto per un attimo l'attenzione dalla pista, ma alcuni momenti l'hanno portata al centro del ciclone, come ad esempio lo snobismo verso i giornalisti. Martin Brundle, celebre reporter di SkySports, si è avvicinato a lei per scambiare qualche battuta davanti alle telecamere, ma Kim Kardashian lo ha praticamente ignorato e le sue guardie del corpo lo hanno spinto via.

L'asciugamano rubato a Kimi Antonelli

Questi gesti non sono piaciuti ai fan più accaniti della Formula 1, ma la gaffe più grande è arrivata alla fine della giornata ed è quella che ha scaldato maggiormente le discussioni. Sul podio Hamilton ha diretto lo champagne verso Kim Kardashian, un gesto simpatico per coinvolgerla nei festeggiamenti, ma la star americana era piuttosto infastidita dalle gocce che le hanno bagnato il volto e l'abito. Per questo quando è passata vicino al podio ha preso l'asciugamano che era lì, senza sapere a cosa servisse e a chi fosse destinato. Era di Kimi Antonelli, un dettaglio che non è piaciuto ai fan: in genere viene sempre lasciato un asciugamano pronto per il pilota che ha vinto, per permettergli di asciugarsi dopo lo champagne e togliere via il sudore.

Fa parte del protocollo del cerimoniale ma evidentemente l'americana non lo sapeva. Lo ha preso per asciugarsi e lo ha portato con sé, tenendolo in bella vista anche nelle foto, inconsapevole di quello che aveva scatenato. Per molti fan è stato un gesto irrispettoso verso il vincitore, un'intrusione indesiderata che stona con il comportamento delle compagne degli altri piloti che in genere non rubano la scena. Un debutto da rivedere per Kim che potrebbe seguire Hamilton anche nelle prossime uscite, diventando entrando ufficialmente a far parte del gruppo delle WAGS della Formula 1.