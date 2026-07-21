Valentino Rossi sceglie tra Kimi Antonelli e la Ferrari: rompe il tabù sulla sfida F1 che divide l’Italia

Valentino Rossi non ha dubbi nella sfida tutta italiana per il Mondiale di Formula 1: tra Kimi Antonelli e la Ferrari, il Dottore sceglie il pilota della Mercedes e spiega perché.

Valentino Rossi sceglie Kimi Antonelli e non la Ferrari. Una presa di posizione netta che rompe uno dei tabù più radicati nello sport italiano e anticipa il dilemma che potrebbe accompagnare gli appassionati fino alle ultime gare del Mondiale di Formula 1 2026. Da una parte la Rossa, simbolo nazionale e riferimento quasi religioso per generazioni di tifosi; dall'altra un pilota italiano con la possibilità concreta di riportare il titolo nel nostro Paese dopo oltre settant'anni.

Intervistato da Sky, il nove volte campione del mondo non ha cercato compromessi: "Potete immaginare cosa rappresenti la Ferrari in Italia, è come una religione, ma io sono soprattutto un tifoso dei piloti e per questo adesso faccio il tifo per Kimi".

Una scelta motivata anche dal rapporto personale che lega da tempo Valentino Rossi e Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha frequentato più volte il Ranch di Tavullia e ha condiviso con il Dottore anche alcune sessioni di allenamento sui kart e al simulatore. Rossi ne ha seguito la crescita prima ancora del debutto in Formula 1 e oggi vede nel giovane bolognese il talento capace di interrompere un'attesa iniziata dopo l'ultimo titolo conquistato da Alberto Ascari nel 1953. "È un talento straordinario, ha tantissima velocità e in Italia non abbiamo mai avuto un pilota capace di vincere il Mondiale F1 negli ultimi 70 anni. Per questo sarebbe qualcosa di davvero speciale", ha spiegato il 47enne marchigiano.

Perché la sfida tra Antonelli e la Ferrari divide i tifosi italiani

Le parole del Dottore mettono a nudo una divisione che sta diventando sempre più evidente. Per decenni, in assenza di piloti italiani realmente in lotta per il titolo, tifare Formula 1 in Italia ha significato soprattutto tifare Ferrari. L'esplosione di Kimi Antonelli ha cambiato completamente lo scenario: molti appassionati continuano a considerare la scuderia di Maranello una priorità assoluta, mentre altri vedono nel pilota Mercedes un'occasione storica e forse irripetibile.

Finché Antonelli e i ferraristi raccolgono vittorie senza scontrarsi direttamente, è ancora possibile festeggiare entrambi. Il compromesso rischia però di saltare quando il Mondiale entrerà nella fase decisiva. Se Kimi dovesse arrivare alle ultime gare a giocarsi il titolo contro Charles Leclerc o Lewis Hamilton, ogni sorpasso e ogni strategia costringerebbero il pubblico italiano a scegliere.

Valentino Rossi lo ha già fatto. La Ferrari resta una religione, ma nella sfida tra il mito della Rossa e la possibilità di vedere finalmente un italiano campione del mondo, il suo cuore batte per Kimi Antonelli.