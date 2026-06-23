Calciomercato, news di oggi in diretta: Palestra vicino, l’Inter incontra l’agente. Nico Paz, faccia a faccia Como-Real. Napoli, si chiude per Gila

Le ultime notizie di calciomercato oggi 22 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Per Nico Paz il Como spinge sul Real Madrid: il giocatore vuole restare sulla riva del Lago, entro giovedì un confronto tra club. L'Inter incontra l'agente di Marco Palestra, Alessandro Lucci, giunto a Milano per definire i dettagli: all'Atalanta 45+5 milioni di bonus. Il Napoli di Allegri vicino a Gila che oramai lascerà la Lazio di Gattuso spostandosi sotto il Vesuvio. La Juve lavora in difesa: ritorna sul Dibu Martinez e apre alla conferma di Bremer.
Roma, Dovbyk in uscita: piace al Betis
La Roma cambia le carte in attacco e programma le uscite: Dovbyk sta cercando un nuova squadra in cui poter giocare e l'ultima pista lo riporterebbe in Spagna, dove ha già giocato con la maglia del Girona. Il Betis sta sondando il terreno prima di fare una possibile offerta ai giallorossi che lo valutano almeno 25 milioni di euro. Non è escluso che il giocatore possa partire anche con la formula del prestito.
Il Milan conferma la doppia pista su Hjulmand e Trincao
Il Milan conferma tutte le voci di mercato delle ultime ore: mentre Amorim è già ufficiale e si sta lavorando per il management dirigenziale e sportivo che dovrebbe coadiuvarlo, Morten Hjulmand e Francisco Trincao son ostati confermati quali due giocatori che si sta seguendo per portarli a Milanello.
La Juve non molla Emiliano Martinez, ma l'Aston Villa chiede ancora troppo
10 milioni per lasciare partire il Dibu verso Torino: l'Aston Villa ha stabilito il prezzo del portiere argentino su cui la Juve non ha rinunciato a tenere salda l'attenzione. Troppo alto però il presso del cartellino. Intanto in difesa si lavora per chiudere il prolungamento con Bremer che potrebbe restare almeno un'altra stagione in bianconero
Inter, incontro per Palestra. Marotta smentisce l'interesse per N'Dicka
Beppe Marotta ha chiuso le porte al gossip di queste ore che voleva l'Inter vicina a N'Dicka, smentendo eventuali trattative. Che procedono oramai spedite per Marco Palestra: Alessandro Lucci, agente del giocatore è in sede oggi a trattare gli ultimi particolare. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la notizia dell'acquisto del giocatore del Cagliari di proprietà dell'Atalanta.,
Mercato Como in fermento: confronto col Real per Nico Paz, poi Kempf e 2 giovani
Entrata ed uscita: in riva al Lago non ci si annoia nel programmare la prossima stagione da Champions League. Marc-Oliver Kempf è nel mirino del Borussia Dortmund: il difensore del Como è in trattativa per il rinnovo di contratto ma non c'è ancora l'accordo e il club tedesco è interessato. In caso di buona proposta economica, partirà. Lato giovani, in entrata ci sono Luis Milla, centrocampista classe '94 del Getafe, e per Kaiki, esterno sinistro classe 2003, del Cruzeiro.
Capitolo Nico Paz: si tratta ad oltranza con il Real Madrid, forte del sì del giocatore per restare a Como. Da limare la richiesta da 60 milioni, si punta al rinnovo dell'attuale accordo (con recompra a 10 milioni) da prolungare fino al 2027.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 23 giugno
E' il giorno dell'incontro in sede Inter tra il club e l'agente di Marco Palestra, Alessandro Lucci. Un appuntamento decisivo per concludere un affare oramai al capolinea: 45+5 milioni di bonus all'Atalanta che si ritiene soddisfatta dell'operazione. Alla Juventus si lavora in difesa: per Bremer si lavora per la conferma, quale pilastro centrale del reparto arretrato bianconero. Dove ritorna anche il nome del Dibu Martinez, sperando che l'Aston Villa abbassi il prezzo iniziale (10 milioni). Napoli sempre più vicino a Gila, mentre a Como si tratta l'accordo con il Real Madrid per Nico Paz che vuole restare in riva al Lago.