Calciomercato, news di oggi in diretta: Palestra vicino, l’Inter incontra l’agente. Nico Paz, faccia a faccia Como-Real. Napoli, si chiude per Gila

La Roma cambia le carte in attacco e programma le uscite: Dovbyk sta cercando un nuova squadra in cui poter giocare e l'ultima pista lo riporterebbe in Spagna, dove ha già giocato con la maglia del Girona. Il Betis sta sondando il terreno prima di fare una possibile offerta ai giallorossi che lo valutano almeno 25 milioni di euro. Non è escluso che il giocatore possa partire anche con la formula del prestito.