Lionel Messi circondato dai giornalisti in zona mista ai Mondiali: “Uhh…”, la reazione è virale

Il campione dell’Argentina sorpreso e rassegnato davanti al muro di microfoni e telecamere che lo attendono, si lascia sfuggire una frase: “Così non finirò mai”.

La reazione di Lionel Messi che si vede circondato dai giornalisti.

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Lionel Messi immaginava che avrebbe trovato una folla di giornalisti ad attenderlo dopo la doppietta segnata contro l'Austria ai Mondiali. Ma non credeva di dover affrontare un muro di microfoni, telecamere e giornalisti tale da sentirsi circondato e di vedere nulla al di là della punta del naso. Ovunque si girasse, incrociava un obiettivo, un taccuino, un ricevitore, la luce rossa di un dispositivo che lo stava registrando in attesa di raccogliere anche le sue parole. La reazione del "10" dell'Argentina è divenuta virale perché molto spontanea. Gira la testa, sorride sbigottito e ripete la frase più volte: "Uhh… non finirò mai", dice con la faccia della santa pazienza e la consapevolezza che la marcatura degli avversari è meno asfissiante e non basta una finta per sganciarsi da quella dei reporter. Gli tocca, non ha scelta.

Messi circondato dai giornalisti in zona mista: "Non finirò mai"

L'episodio successo dopo il match della fase a gironi che ha permesso alla Seleccion di conquistare la qualificazione ai sedicesimi di finale. Primo posto al sicuro, differenza reti perfetta (+5) e nessun gol subito, Messi protagonista assoluto con una doppietta con la quale ha infranto il record che in Coppa del Mondo apparteneva all'ex attaccante della Germania, Miroslav Klose: la Pulce ha alzato l'asticella fino a 18 marcature (+2 rispetto al tedesco). Dopo la partita, nella zona mista (dove i giocatori parlano con i media) il campione sudamericano è rimasto estremamente meravigliato per la pressione massima dei giornalisti che s'erano piazzati lì solo per lui. Appena li ha visti gli è scappato, con tono rassegnato ma divertito, un sincero: "Uhh, non finirò mai".

La reazione rassegnata del campione: "Ma quante volte mi devo fermare"

La scena è stata davvero surreale: una fila infinita di giornalisti non gli ha dato tregua e ma Messi s'è concesso a tutti. Almeno a tutti quel che ha potuto… considerata la folla di microfoni che sgomitava davanti a lui. La stanchezza era tanta, l'ironia lo ha aiutato a superare quel momento con una battuta spontanea, quasi sussurrata, ma immediatamente catturata dalle telecamere.

Nel filmato diventato virale si vede chiaramente il momento: Messi gira leggermente la testa e osserva quel che lo aspetta… poi aggiunge, sempre in tono scherzoso, un commento sul giro infinito delle interviste post-partita, dove ogni testata attende il proprio turno. "Ti stanno aspettando, eh? Ce n'è un mucchio… Sembra che alla gente piaccia parlare con te". Gli dice uno dei giornalisti. "Il problema è che si mettono tutti in fila da soli… ma quante volte mi devo fermare…!", la chiosa di Messi.