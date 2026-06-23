La dottoressa di Curacao ai Mondiali: “I giocatori condividono la stanza con le compagne. Aiuta”

Curacao ha deciso di stravolgere gli schemi ai Mondiali: tutti i calciatori in ritiro con mogli o fidanzate condividendo la stessa camera d’hotel.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ai Mondiali con mogli, fidanzate e figli. Curacao stravolge quello che per qualcuno è stato da sempre considerato un tabù. A differenza di molte nazionali che isolano i loro calciatori durante tornei di questo tipo, Curacao ha deciso di puntare su altro: la salute mentale e il benessere dei suoi giocatori. La selezione caraibica è l'unica del torneo che permette ai suoi calciatori di condividere la stanza d'hotel con le loro partner e di convivere quotidianamente con le loro famiglie. Inoltre, la Federazione ha finanziato il trasferimento completo dei familiari per accompagnare la squadra durante l'intera competizione.

"I giocatori possono condividere una stanza con il loro partner e, quando ci sono bambini, la famiglia dispone di una stanza aggiuntiva. È piuttosto unico nel calcio internazionale". Questo quanto spiegato in un'intervista a ‘Globoesporte' da Suzanne Huurman, responsabile medica della nazionale di calcio maschile e terza donna nella storia del torneo, lunga 96 anni, a ricoprire questo ruolo. La dottoressa ha aggiunto che questa decisione riflette l'essenza del popolo di Curacao: una società calda, allegra e profondamente unita alla famiglia. In un Mondiale dove la pressione può essere enorme, Curacao ha così scelto che i suoi calciatori non si sentissero soli.

Suzanne Huurman, responsabile medica della nazionale di Curacao.

"Credo che aiuti, ma forse più a livello emotivo che per un effetto fisiologico diretto — ha spiegato il medico di Curacao –. In un torneo così lungo, avere la famiglia vicino riduce la nostalgia di casa e dona tranquillità". Un qualcosa che dunque va in controtendenza rispetto a una sorta di protocollo che viene attuato ai Mondiali e che non permette ai calciatori di poter condividere il ritiro insieme alle loro famiglie. "Per molte famiglie, viaggiare e soggiornare per settimane negli Stati Uniti da sole sarebbe molto costoso — ha inoltre aggiunto Suzanne —. La Federazione ha deciso di farsi carico di questa spesa in modo che i giocatori possano avere i loro partner e i figli vicino. Alcuni di loro probabilmente sarebbero preoccupati o stressati".

Leggi anche Olise porta lo snus ai Mondiali: cosa sono le bustine di nicotina che spopolano tra i calciatori

Il portiere di Curacao, Eloy Room, in festa con sua moglie, l’influencer Zorannah.

A Boca Raton, in Florida, quartiere generale di Curacao per questi Mondiali, si è dunque creato una sorta di clima familiare inedito per una competizione di questo tipo. Curacao ha voluto prima di tutto la serenità di ogni singolo calciatore per permettergli di viversi questa esperienza senza alcun pensiero. Dal punto di vista sportiva invece Curacao ha pareggiato 0-0 con l'Ecuador sabato scorso e affronterà la Costa d'Avorio giovedì prossimo alle 17:00 a Philadelphia nell'ultimo turno della fase a gironi prima dell'inizio dei sedicesimi. Curacao ha un punto in classifica e può ancora sperare di chiudere come migliore terza.