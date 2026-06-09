Curacao sarà la nazionale a viaggiare di più ai Mondiali: oltre 10 mila chilometri per tre partite

Curacao dovrà percorrere più di 10 mila chilometri per giocare solo le prime tre partite della fase a gironi ai Mondiali: il quartiere generale è in Florida.

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Curacao è una delle nazionali più curiose di questi Mondiali 2026. C'è grande attesa per vedere all'opera questa nazionale nata solo nel 2010 ma che a novembre scorso è riuscita a superare per la prima volta nella sua storia le qualificazioni mondiali, qualificandosi per la rassegna iridata del 2026. Nel ranking FIFA occupa l'82ª posizione, mentre quella più alta mai ottenuta è la 68ª, raggiunta nel luglio 2017. Per i Mondiali 2026 il calendario di Curacao mette di fronte sfide interessanti e per certi versi proibitive. Il girone è quello di Germania, Ecuador e Costa d'Avorio. L'entusiasmo potrebbe fare la differenza ma Curacao dovrà stare attenta anche alla fatica.

Già, perché la nazionale alloggerà in Florida, all'Atlantic University, Boca Raton e dovrà giocare le prime tre partite del girone percorrendo più chilometri di tutte le altre nazionali. Essendo un Mondiale diviso per tre paesi, Curacao si ritroverà a giocare dovendo percorrere distanze mostruose per spostarsi da una parte all'altra avendo come base sempre il suo quartier generale. Ebbene è stato calcolato che la nazionale dovrà percorrere in totale 10.121 chilometri solo per giocare le prime tre partite del girone.

i tifosi di Curacao.

In vista della prima storica uscita con la partita d'esordio contro la Germania infatti, dalla sede del ritiro all'NRG Stadium di Houston dove si giocherà la sfida contro la selezione di Naglsemann, compreso il ritorno, Curacao percorrerà 3.088 km. Ma non è tutto, perché la distanza aumenterà in vista anche della seconda sfida che sulla carta dovrebbe essere più alla portata contro Ecuador. In questo caso infatti dalla sede del ritiro all'Arrowhead Stadium di Kansas City dove si giocherà la sfida, in totale Curacao percorrerà qualcosa come 3.904 km.

E infine poi, nella sfida che potrebbe essere anche decisiva per la qualificazione, ovvero quella finale, Curacao dalla sede del ritiro al Lincoln Financial Field di Philadelphia, compreso il ritorno, percorrerà 3.129 km. Il totale è dunque di oltre 10.000 chilometri risultando come la nazionale che dovrà viaggiare più di tutte le altre 47 nazionali. Chi invece dovrà percorrere soltanto poco più di 900 chilometri totali nelle prime tre partite del girone, è il Messico, uno dei paesi ospitanti, in ritiro al Centro de Alto Rendimiento, Città del Messico (Messico).