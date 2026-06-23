Mondiali, l’intelligenza artificiale ha notato una cosa che nessuno ha visto: perché la Germania è la favorita

La nazionale di Nagelsmann domina il Mondiale 2026 per gioco e risultati. Messi incanta, ma l’analisi dell’AI individua (anche) la possibile rivelazione.

Amiri e Undav protagonisti della Germania di Nagelsmann.

Come sta andando il Mondiale 2026? Dopo oltre il 60% delle partite giocate nella fase a gironi è possibile già trarre un bilancio e azzardare qualche previsione in base a quel che s'è visto. Le indicazioni sensibili, quelle riscontrate a occhio nudo, hanno già fornito spunti di riflessioni in base ai risultati e alle classifiche, al gioco e ai gol: Lionel Messi incanta come sempre, segna tanto e coi suoi tocchi felpati non ha bisogno di correre ma fa correre la palla "che non suda" (come dice Roby Baggio) Cristiano Ronaldo ha deluso (almeno nelle prime uscite); Capo Verde ha già conquistato il "titolo" di squadra rivelazione; il Marocco è una conferma; tra le sudamericane l'Argentina è davanti al Brasile e ha nella Pulce quella leader e quel fuoriclasse che alla Seleçao manca; nello lotto delle nazionali europee la Francia di Mbappé fa tuoni e fulmini (non solo per il maltempo che ne ha funestato il match con l'Iraq) poi c'è la Norvegia che ha in Haaland l'attaccante spacca-difese, spacca-partite, spacca-tutto anche davanti al microfono quando da risposte indiscrete a domande di chi vuole sapere troppo degli affari altrui.

L'Intelligenza Artificiale, invece, ha visto altro… facendo valutazioni ben più algide, senza lasciarsi impressionare da niente che non sia un'analisi dettata da una serie di dati, parametri che aiutano a (pre)vedere il futuro. E così da novelli aruspici abbiamo consultato gli algoritmi: se sono tutti d'accordo a eleggere il "10" attuale della Seleccion come il campione assoluto nonostante i 38 anni, la Germania è la formazione che ha maggiormente riscosso consensi per qualità del gioco, risultati e solidità. Poi ci sono outsider inattese come il Giappone, mentre alcune big europee stanno faticando più del previsto. E con la fase a eliminazione diretta alle porte, iniziano già a delinearsi gli incroci che potrebbero cambiare il destino del torneo.

Il Giappone può essere l sorpresa della Coppa del Mondo. Sì, secondo l’AI.

La Germania è la nazionale più forte del Mondiale 2026?

Dopo due giornate, la Germania è la squadra che ha convinto più di tutte. I numeri parlano chiaro: 2 vittorie su 2, 9 gol segnati, appena 2 reti subite, qualificazione già conquistata grazie alla rimonta sulla Costa d'Avorio perfezionata in pieno recupero. La selezione tedesca ha travolto Curaçao con un netto 7-1 prima di superare gli ivoriani considerati tra le avversarie più insidiose del girone. Oltre ai risultati, ciò che colpisce è il modo in cui la squadra controlla le partite, crea occasioni e mantiene equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

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Alle sue spalle si collocano Francia e Argentina, entrambe protagoniste di un avvio molto convincente. I francesi hanno ottenuto due vittorie autorevoli contro Senegal e Iraq, mentre l'Albiceleste ha conquistato il massimo dei punti senza subire reti. Attenzione all'Olanda, apparsa spumeggiante.

Lionel Messi resta il re del Mondiale

Quando si parla del miglior giocatore del torneo, il primo nome è ancora quello di Lionel Messi. L'argentino ha iniziato il Mondiale con una straordinaria tripletta contro l'Algeria e continua a essere il punto di riferimento assoluto della sua nazionale. Oltre ai gol, ciò che impressiona è la capacità di incidere nei momenti decisivi, trasformando ogni possesso in una potenziale occasione da rete. A 38 anni, Messi dimostra ancora una volta di essere un giocatore fuori categoria e uno dei principali candidati al premio di miglior calciatore della competizione.

Haaland e Mbappé inseguono la Pulce ma la sopresa è Undav

Se Messi è il simbolo del torneo, ci sono altri campioni che stanno lasciando il segno. Tra questi spicca Erling Haaland, protagonista della qualificazione della Norvegia grazie a una doppietta pesantissima contro il Senegal. Il centravanti del Manchester City è tra i leader della classifica marcatori e rappresenta una minaccia costante per qualsiasi difesa. Deniz Undav (Germania) è la vera sorpresa almeno fino a questo momento, autore di un incredibile rapporto gol/minuti giocati.

Mbappe, Messi e Haaland le stelle dei Mondiali 2026.

Giappone mina vagante della Coppa del Mondo

Ogni grande torneo ha la sua rivelazione e finora questo ruolo appartiene al Giappone. La nazionale asiatica ha ottenuto risultati di grande prestigio: pareggio contro l'Olanda, vittoria per 4-0 contro la Tunisia; 6 gol realizzati nelle prime due gare. La qualità del gioco espresso, l'organizzazione tattica e la capacità di competere contro avversari più quotati hanno reso la selezione del Sol Levante una delle squadre più interessanti da seguire nella fase a eliminazione diretta. Saprà confermarsi?

Belgio e Portogallo tra le delusioni più grandi

Non tutte le big stanno rispettando le aspettative. Il Belgio rappresenta probabilmente la delusione più evidente del torneo. Considerato tra i favoriti del proprio girone, ha raccolto soltanto due pareggi e segnato appena una rete nelle prime uscite. Non è messo meglio il Portogallo che si gioca tutto in mezzo a una tempesta di critiche e polemiche per la gestione di Cristiano Ronaldo. Anche l'Inghilterra non ha convinto pienamente. Nonostante i gol di Harry Kane, la squadra ha mostrato difficoltà nel dominare gli avversari e le critiche alla gestione tattica sono aumentate giornata dopo giornata.

CR7 ha giocato al di sotto delle attese almeno per adesso.

I possibili abbinamenti nel tabellone della fase a eliminazione diretta

Con il nuovo formato a 48 squadre, il tabellone resta ancora molto fluido, ma alcuni accoppiamenti iniziano a prendere forma. Tra gli scenari più probabili troviamo:

Germania contro una delle migliori terze: i tedeschi sembrano destinati a un primo turno teoricamente abbordabile grazie al primato nel girone. Argentina contro Canada o Svizzera: uno scenario che potrebbe regalare partite molto interessanti già nelle prime fasi a eliminazione diretta. Francia contro una sorpresa europea: Scozia o Svezia potrebbero rappresentare ostacoli insidiosi per i transalpini. Spagna-Austria: un potenziale match interessante capace di attirare l'attenzione degli appassionati per qualità tecnica e intensità.

Chi vincerebbe il Mondiale se finisse oggi?

Basandosi esclusivamente su quanto mostrato sul campo fino a questo momento, la Germania parte leggermente davanti a tutte le altre. La graduatoria delle favorite è attualmente questa:

Germania Francia Argentina Spagna

Molto dipenderà dagli incroci della fase a eliminazione diretta, ma una cosa è certa: i tedeschi hanno dimostrato di possedere il miglior equilibrio tra attacco e difesa, la Francia appare la squadra più completa, mentre l'Argentina continua a beneficiare del genio senza tempo di Lionel Messi.