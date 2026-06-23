Haaland spiazzante: “Non mi interessa di Norvegia-Francia. Ci batteranno e vinceranno i Mondiali”

Erling Haaland incalzato sulla prossima sfida della Norvegia contro la Francia spiazza la giornalista in diretta: “Non mi interessa di loro”.

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Altra doppietta, altri gol e nuovi record all'orizzonte da raggiungere. I Mondiali di Erling Haaland con la Norvegia sono già a dir poco pazzeschi. Due vittorie nelle prime due partite per la squadra di Solbakken e qualificazione ai sedicesimi raggiunta matematicamente. Ora il primo posto nel girone passa dalla super sfida contro la Francia. Una partita che metterà di fronte le due squadre che hanno vinto le prime due partite del raggruppamento e che ora sono entrambe ferme a 6 punti. Nel mezzo anche lo scontro tra due grandi protagonisti di questi Mondiali, proprio come Mbappé e lo stesso Haaland protagonista assoluto.

E così nel corso di un'intervista rilasciata a Fox Sports, poco dopo la vittoria della Norvegia sul Senegal per 3-2, Haaland ha parlato proprio della partita contro la Francia. In diretta la giornalista chiede all'attaccante del Manchester City quante possibilità abbia ora la Norvegia di passare il girone come prima in classifica. Per farlo servirà battere la Francia. Haaland, mai banale nelle risposte, di certo non si tira indietro neanche questa volta. "Non mi interessa più di tanto di loro e di quella partita – ha spiegato senza mezzi termini –. Probabilmente vinceranno contro di noi, anzi, probabilmente vinceranno l'intero torneo".

Haaland vuole godersi solo la qualificazione in questo momento ma sa benissimo che la Norvegia, se continuerà così, a fari spenti, potrà davvero essere una delle sorprese di questi Mondiali. Haaland nello specifico è l'uomo copertina di questa nazionale. L'attaccante del City ha segnato in ogni singola partita ufficiale con la Norvegia a partire da ottobre 2024, una serie di 12 partite in cui ha realizzato la straordinaria cifra di 24 gol. "Mi diverto molto – ha detto –. Mi piace giocare per la Norvegia sin dal mio debutto nel 2019″.

Erling Haaland in azione contro il Senegal.

La Norvegia ha raggiunto la fase a eliminazione diretta alla sua prima partecipazione ai Mondiali dal 1998 e Haaland, che ora vanta 59 gol in 52 partite internazionali, ha affermato che questo traguardo non dovrebbe essere dimenticato mentre si parla di cosa potrebbe accadere in futuro e sulle possibilità di battere la Francia. Incalzato ancora dalla giornalista sulla possibilità che questo possa diventare il suo Mondiale, l'attaccante del Manchester City ha risposto: "Dipende da cosa intendi. Qualificarsi per la prima volta in 28 anni e superare la fase a gironi, sì, direi di sì". Insomma, Haaland non si sbilancia, ma sa benissimo che la sua Norvegia è davvero un avversario da temere.