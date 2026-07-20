Chi vincerà il Pallone d’Oro 2026 dopo che i Mondiali non hanno espresso favoriti: un colpo di scena

I Mondiali non consegnano un favoritissimo per il Pallone d’Oro. Messi, Yamal, Mbappé sono candidati forti così come Kane, Rodri e Kvaratskhelia.

In questi ultimi mesi si è detto, più volte, che il Pallone d'Oro 2026 se lo sarebbe aggiudicato il calciatore simbolo dei Mondiali, preferibilmente quello della squadra vincitrice. Spagna e Argentina sono arrivate in finale, la Spagna ha trionfato, ma per motivi differenti le squadre di de la Fuente e Scaloni non riescono a eleggere un candidato fortissimo per il premio più ambito dai ogni calciatore. E per questo l'elenco dei papabili si amplia e non di poco, e vengono fuori così un paio di nomi abbastanza sorprendenti, perché nell'elenco finiscono anche chi è stato determinante nell'ultima Champions League: Kvicha Kvaratskhelia ed Harry Kane.

Yamal e Rodri i candidati della Spagna per il Pallone d'Oro

I Mondiali definiranno il prossimo Pallone d'Oro. C'erano una sfilza di candidati ipotetici alla vigilia. Quelli che esprimevano le squadre più forti, ma nessuno di loro si profila come candidato forte. La vittoria della Spagna dà una chance ovviamente a Lamine Yamal, che a 19 anni ha vinto il Mondiale ma non lo ha fatto mettendo la firma a caratteri cubitali sul titolo. Frenato da condizioni fisiche non ideali, l'attaccante del Barcellona ha realizzato solo un gol (zero assist) in otto partite. Pochino. A verbale mette la Liga vinta con il Barcellona, è uscito ai quarti di Champions.

Lamine Yamal a New York alza il trofeo della Coppa del Mondo a 19 anni.

Dei suoi compagni l'altro teorico papabile è Rodri, Pallone d'Oro del Mondiale, che però con il Manchester City non ha spaccato il mondo, e il premio lo ha già vinto due anni fa. Due nomi da top ten certa, forse uno da top cinque, Yamal, ma nessuno dei due partirà in pole position.

Leo Messi a caccia del Pallone d'Oro numero 9

L'Argentina, finalista per la seconda volta consecutiva, terza negli ultimi quattro Mondiali, esprime un solo candidato: Leo Messi, che vincendo il titolo a New York avrebbe blindato tutto, ma la sconfitta resta e pesa, pure perché nelle partite che contano di gol Messi non ne ha fatti: zero dai quarti in poi, quando il livello si è alzato. Quasi certo un posizionamento nella top five per chi quel premio lo ha vinto ben otto volte.

Mbappé, Kane e Bellingham e le chance di vittoria

Le prime quattro squadre del Ranking FIFA si sono collocate nelle prime quattro posizioni dei Mondiali. Inghilterra terza, Francia quarta. La Francia propone per la top ten Olise, straordinario con il Bayern e uomo assist per eccellenza, ben 7 ai Mondiali, Dembélé, che detiene il premio, con il PSG è stato determinante e ai Mondiali di gol ne ha segnati 6, ma non va per il bis. E poi c'è naturalmente Mbappé, capocannoniere della Coppa del Mondo 2026 con 10 gol. Un tempo essere capocannoniere è bastato per vincere il premio – vedi Stoichkov – ora è un po' diverso. Pure perché il bilancio stagionale è di ‘zero tituli', per dirla come il suo prossimo allenatore.

Discorso particolare per le due stelle dell'Inghilterra: Harry Kane e Jude Bellingham, che hanno realizzato 6 e 7 gol ai Mondiali. Decisivi entrambi. Jude ha giocato un calcio di livello altissimo, ma con il Real non ha vinto niente. Kane invece ha realizzato oltre 70 reti e la candidatura per una posizione di rilievo la pone, ma non ha segnato nemmeno un gol dai quarti in poi può essere una bella penalità. L'essere però un goleador implacabile e aver raggiunto le semifinali ai Mondiali e in Champions League rappresentano un grosso punto di favore. Bellingham paga a caro prezzo l'annata sottotono e senza trofei con il Real Madrid.

Harry Kane per i bookmakers ha chance di vincere il trofeo.

Kvaratskhelia torna uno dei favoriti per la vittoria del Pallone d'Oro 2026

Non essendoci un front runner torna di moda il nome di Kvicha Kvaratskhelia, ex calciatore del Napoli, venticinquenne che in questa stagione è stato determinante in Champions League con il Paris Saint Germain segnando o servendo assist nelle ultime otto partite della Champions – dal ritorno del playoff con il Monaco alla finale con l'Arsenal. Dominatore assoluto, il premio di miglior calciatore della competizione 2025-2026 lo hanno dato a lui.

Si diceva che senza Mondiale Kvara avrebbe perso il treno, ma quel treno forse potrebbe recuperarlo, perché dei suoi potenziali rivali nessuno lo ha messo totalmente all'angolo, quindi una chance per Kvaratskhelia ci sarebbe.

Kvaratskhelia è stato determinante con il PSG nell'ultima Champions League.

I favoriti per il Pallone d'Oro 2026: le quote dei bookmakers

Kvaratskhelia dunque potrebbe essere un buon candidato, ma secondo i bookmakers di tutto il mondo non ha chance di vincere, viene datato tra 40 e 50. Lamine Yamal, Leo Messi e Kylian Mbappé hanno grosso modo le stesse chance, tutti sono dati tra la quota di 3 e 4. Un po' indietro Rodri, capitano della Spagna campione del mondo, dato a 6. A sorpresa per i bookies di tutto il mondo sarebbe favorito invece Harry Kane, dato circa a 2,50.