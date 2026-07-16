Il riferimento del Pallone d’Oro a Messi prima dei Mondiali è chiaro: “Si può vincerlo fuori dall’Europa?”

Nei giorni precedenti alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, l’organizzazione del Pallone d’Oro ha pubblicato sui propri social una domanda che per molti è diventato un rimando preciso al capitano della Scaloneta: vincerlo giocando lontano da club europei.

A molti appassionati non è sfuggita la domanda proposta dall'organizzazione del Pallone d'Oro e le tempistiche con cui è stata pubblicata sui social ufficiali. A pochissimi giorni dalla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina e che sottintende che possa avere già un padrone designato: Lionel Messi, stella dell'Albiceleste che gioca in America, all'Inter Miami. Anche se sulla foto di contorno, forse per sviare o forse per par condicio, chi appare è un sorridente Cristiano Ronaldo.

Il comunicato del Pallone d'Oro: i riferimenti e l'elogio a Messi

"È possibile vincere il Pallone d'Oro senza giocare in un club europeo?". Questa la semplice questione posta dal Pallone d'Oro ai propri lettori, per una risposta più che semplice e scontata: sì. Ma non è tanto il dubbio che si possa celare una domanda tranello, quanto si si a fatto un preciso riferimento da parte di chi consegnerà uno dei più prestigiosi trofei personali cui un calciatore professionista possa ambire. Perché, osservando i papabili vincitori tra i giocatori di Spagna e Argentina, l'unico, reale candidato al premio e che non milita in un campionato europeo è proprio lui, la Pulga, Leo Messi.

Dopotutto, lo stesso "dies" dell'Argentina quel premio lo ha vinto già da "straniero", quando nel 2023 lo alzò al cielo mentre militava nella MSL, con la maglia dell'Inter Miami, stesso club in cui ancor oggi milita. E lo stesso Messi viene citato più volte e preso da esempio dallo stesso sito del Pallone d'Oro nello spiegare il regolamento: "L'otto volte vincitore è diventato così il primo vincitore maschile a rappresentare un club extraeuropeo" si legge nel comunicato. "Sì, è assolutamente possibile vincere il Pallone d'Oro senza giocare in un club europeo. Nulla è impossibile quando si tratta del Pallone d'Oro."

Pallone d'Oro a Lionel Messi: un endorsement al 9° trofeo

Per molti si è trattato di un vero e proprio endorsement verso il fuoriclasse di Scaloni che fin qui ha regalato perle autentiche trascinando l'Argentina fino alla finale, pronta a difendere lo stesso titolo che ha alzato al cielo non più tardi di 4 anni fa in Qatar. Per raggiungere la quarta stella e il secondo Mondiale consecutivo, all'insegna del suo uomo maggiormente rappresentativo che potrebbe conquistare il premio per una straordinaria, nona volta in carriera.

"Abbiamo analizzato le ultime 18 edizioni per capire se sia realistico per un giocatore puntare al Pallone d'Oro senza giocare in Europa" insiste il Pallone d'Oro, sciorinando un po ‘di numeri e statistiche: "Kaká nel 2007, Cristiano Ronaldo nel 2008, Lionel Messi nel 2009: tutti hanno vinto la UEFA Champions League quell'anno, spesso considerata la competizione per club più prestigiosa. Luka Modric, Karim Benzema, Rodri, Ousmane Dembélé: tutti loro giocavano in Europa al momento della premiazione". Per poi concludere nel modo in cui aveva iniziato: "Solo un giocatore militava fuori dall'Europa quando ha sollevato il Pallone d'Oro: Lionel Messi nel 2023″.