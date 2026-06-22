Leo Messi in Argentina-Austria tira un rigore inguardabile poi fa la storia: nessuno come lui ai Mondiali

In Argentina-Austria Leo Messi prima calcia malissimo un rigore, poi decide la partita con una doppietta: finisce 2-0, l’Albiceleste vola a 6 punti nel gruppo J e il numero 10 sale a 18 gol nella storia dei Mondiali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Leo Messi ha rischiato di trasformare l'appuntamento con la storia in una scena quasi irreale. In Argentina-Austria, partita del gruppo J dei Mondiali 2026, il numero 10 dell'Albiceleste si è presentato sul dischetto dopo pochi minuti per il rigore conquistato da Lautaro Martinez. Era l'occasione perfetta: un gol e avrebbe superato Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Coppa del Mondo. Invece il quasi 39enne (li compirà il prossimo 24 giugno) di Rosario ha calciato malissimo, largo, con un'esecuzione sorprendente per freddezza mancata e qualità del gesto.

Un errore pesante, almeno in apparenza. Perché pochi minuti dopo Messi ha rimesso tutto a posto nel modo che gli appartiene di più: partecipando all'azione, seguendola e chiudendola con il sinistro. Il gol contro l'Austria è il suo 17° ai Mondiali: significa sorpasso su Miroslav Klose, fermo a quota 16, e primo posto assoluto nella classifica dei marcatori della storia del torneo maschile. Un record che fino a pochi giorni fa sembrava al limite dell'impossibile e che Messi aveva invece reso alla sua portata con la tripletta all'Algeria nella prima partita del girone. E poi, nell'ultimo minuto di recupero, il secondo sigillo personale: un altro gol che ha chiuso la partita e ha portato Messi a 18 reti complessive nella storia della Coppa del Mondo, allungando ancora in vetta alla classifica dei migliori bomber di sempre.

La serata è diventata così il riassunto perfetto della sua carriera: il dettaglio imperfetto, anche clamoroso, e subito dopo la risposta da fuoriclasse. Il rigore sbagliato non è un episodio isolato. Prima della partita con l'Austria, secondo i principali database statistici, Messi aveva già fallito 32 rigori in carriera tra club e nazionale: quello dei Mondiali 2026 porta il conteggio a 33, un dato che convive con una produzione offensiva fuori scala.

La classifica marcatori dei Mondiali e tutti i record di Messi

Con la doppietta all'Austria, la classifica dei migliori marcatori di sempre ai Mondiali cambia padrone: Messi sale a 18, davanti a Klose a 16, Ronaldo il Fenomeno a 15, Gerd Muller e Kylian Mbappé a 14 (con il francese che ad oggi sembra dunque l'unico a poter insidiare il primato della "Pulce"). Ma il record dei gol è solo l'ultimo tassello di una collezione ormai difficilmente replicabile.

Messi è già il primo calciatore ad aver partecipato a sei Mondiali, dal 2006 al 2026. Contro l'Algeria era diventato anche il giocatore con più presenze nella storia del torneo maschile, superando Lothar Matthaus. Ha segnato in cinque diverse edizioni della Coppa del Mondo, ha giocato e deciso finali, ha vinto il torneo nel 2022 in Qatar e adesso, a quasi 39 anni, continua a spostare il limite statistico di una carriera che sembrava già completa.

Argentina prima nel gruppo J: la classifica dopo il 2-0 all'Austria

Il 2-0 contro l'Austria pesa anche sulla classifica del gruppo J. L'Argentina sale a 6 punti dopo il 3-0 all'Algeria all’esordio e il successo contro gli austriaci: cinque gol fatti, zero subiti e primo posto momentaneo nel girone. L'Austria resta a quota 3, in attesa dell'altra partita del gruppo tra Giordania e Algeria.

Per la squadra di Lionel Scaloni il passaggio del turno è già al sicuro: l'Albiceleste sarà ai sedicesimi del Mondiale. Resta da definire soltanto la posizione finale nel girone, che dipenderà anche dal risultato di Giordania-Algeria e poi dall'ultima giornata, in cui i sudamericani affronteranno proprio la Giordania.

La serata di Dallas diventa così un concentrato perfetto della carriera di Messi: il dettaglio imperfetto, il rigore sbagliato in modo quasi inguardabile, e subito dopo la risposta del campione. Prima il gol che cancella Klose dal primo posto, poi quello che gli permette di staccarlo ulteriormente. A quasi 39 anni, nella sua sesta Coppa del Mondo, Messi continua a spostare il limite: 18 gol ai Mondiali, record assoluto e Argentina già avanti.