Ousmane Dembele mostra perché gioca da Pallone d’Oro i Mondiali: tripletta da urlo alla Norvegia

Dembélé mattatore assoluto di Norvegia-Francia. L’attaccante del PSG realizza una tripletta da vero Pallone d’Oro ai Mondiali 2026.

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Era stata presentata come la partita dei due calciatori destinati a vincere, un giorno, il Pallone d'Oro: Haaland e Mbappé. E invece a prendersi la scena è stato il Pallone d'Oro in carica: Ousmane Dembélé, che ha giocato una partita perfetta ed ha realizzato una tripletta in poco più di mezz'ora ed ha mostrato, se mai ce ne fosse bisogno, perché la Francia è la squadra più forte di questi Mondiali 2026.

In campo le riserve della Norvegia

La Francia, che in panchina non ha Deschamps tornato in patria per il funerale della madre, gioca un primo tempo pazzesco. Lo fa contro una Norvegia senza i titolari. Dieci su undici sono in panchina, incluso Haaland. Scelta particolare di Solbakken, scelta che rende fallace la formula di questo Mondiale a 48 squadre. L'avvio di partita è stato straordinario. Gli spettatori neutrali, e i francesi, si sono divertiti. Si è giocato a ritmi altissimi, spettacolo purissimo.

Tripletta di Ousmane Dembélé e 3–1 della Francia alla Norvegia.

Dembélé realizza una tripletta in Norvegia-Francia

Mbappé serve due assist dorati a Dembélé che insacca al 7′ e al 20′. Un minuto Aasgard riapre l'incontro, ma dura poco perché Dembélé fissa il punteggio sul 3-1 con un altro gol bellissimo. Tripletta, terzo francese all time a realizzarne una ai Mondiali, e quattro gol ai Mondiali, come Haaland e Mbappé, ma pure Vinicius. Insomma, i fenomeni di oggi, dietro a Leo Messi (cinque). Il fenomeno di questa generazione.

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I numeri pazzeschi del primo tempo stellare di Dembélé

I numeri del primo tempo di Ousmane Dembélé sono incredibilmente meravigliosi: tre gol (dato lampante), due occasioni create, quarantadue palloni giocati, quattro nell'area di rigore della Norvegia e ben sette nell'ultimo terzo di campo, cioè la zona offensiva della Francia.

Doué realizza il 4-1 della Francia alla Norvegia

La partita è bella davvero. Il portiere norvegese Selvik è uno dei migliori in campo, la Francia poteva piazzare una goleada, ma ogni tanto ha spento la luce e la Norvegia mastica amaro per il rigore fallito da Strand Larsen. La partita si chiude sul 4-1 perché nel recupero segna pure Doué e definisce la classifica del Girone I: Francia prima a punteggio pieno, contro una terza ai sedicesimi, Norvegia seconda che affronterà la Costa d'Avorio. Mentre il Senegal vince 5-0 con l'Iraq e blinda il ripescaggio.