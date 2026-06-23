Lo strano caso di Messi, il calciatore più decisivo dei Mondiali 2026 che in campo cammina (e scruta)

Lionel Messi corre meno di molti avversari, ma la sua apparente inattività è una precisa scelta tattica. Camminando osserva, studia gli spazi e conserva energie per colpire nei momenti decisivi, restando il fulcro dell’Argentina.

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Nel calcio moderno dominato dal pressing feroce, dalle transizioni continue e dai ritmi sempre più elevati, Lionel Messi continua a distinguersi per una caratteristica che colpisce immediatamente chi lo osserva: passa gran parte della partita camminando.

Eppure, mentre molti centrocampisti e difensori percorrono regolarmente tra i 10 e i 12 chilometri a gara, il capitano dell'Argentina continua a fare la differenza pur coprendo distanze nettamente inferiori. Ai Mondiali 2026 ne sta dando l'ennesima dimostrazione: nelle prime due partite del torneo ha già realizzato cinque gol, confermandosi il fulcro offensivo dell'Albiceleste.

I numeri di Messi ai Mondiali 2026: meno chilometri, più gol

I dati di tracciamento della FIFA, confermati anche da Whoscored e Wyscout, mettono a nudo quello che da anni rappresenta uno dei tratti distintivi del suo gioco: Messi non punta sulla quantità di corsa, ma sulla qualità dei movimenti e sulla gestione delle energie.

Nella vittoria per 3-0 contro l'Algeria, impreziosita da una tripletta, il numero 10 argentino ha percorso circa 7 chilometri prima di essere sostituito al 79′: nello stesso incontro diversi compagni di squadra, tra cui Rodrigo De Paul, così come numerosi giocatori algerini, hanno superato abbondantemente i 9,5 chilometri. Anche nella successiva sfida contro l'Austria, vinta 2-0 grazie a una sua doppietta, Messi ha mantenuto parametri simili, percorrendo tra i 7,5 e gli 8 chilometri complessivi nei 90 minuti. Sul fronte opposto, interpreti del calcio ad alta intensità di Ralf Rangnick come Konrad Laimer e Nicolas Seiwald hanno sfiorato gli 11,5 chilometri.

Numeri che potrebbero suggerire un coinvolgimento ridotto, ma che in realtà raccontano una storia completamente diversa.

A quasi 39 anni, Messi ha adattato il proprio modo di giocare alle esigenze fisiche e tattiche della squadra: invece di sprecare energie rincorrendo gli avversari o partecipando costantemente al pressing, preferisce conservarle per i momenti decisivi. Mentre sembra estraniarsi dall'azione, in realtà osserva, analizza e studia il comportamento della difesa avversaria.

La "camminata attiva": la strategia con cui Messi studia gli avversari

Secondo le analisi FIFA oltre il 50-55% del tempo trascorso in campo viene impiegato in quella che gli esperti definiscono "camminata attiva": non si tratta di passività, ma di una fase di lettura del gioco. Messi utilizza questi momenti per individuare gli spazi vulnerabili, sfuggire alle marcature preventive e preparare il terreno per l'accelerazione successiva.

Lo stesso fuoriclasse argentino ha spiegato più volte questa filosofia: camminando riesce a osservare il posizionamento degli avversari, capire come si sviluppa l'azione e trovare il modo migliore per liberarsi dal diretto marcatore. In sostanza, mentre gli altri corrono, lui raccoglie informazioni.

Quando arriva il momento giusto, però, il ritmo cambia improvvisamente: le sue accelerazioni sono brevi, spesso comprese tra i 5 e i 15 metri, ma risultano devastanti. È in questi pochi secondi che emerge tutta la sua superiorità tecnica e tattica.

La sfida contro l'Austria offre un esempio perfetto: dopo aver partecipato all'azione in fase di costruzione, Messi ha accompagnato lo sviluppo offensivo con un movimento apparentemente innocuo: mentre la difesa seguiva il pallone e controllava gli altri attaccanti argentini, lui è arrivato senza marcatura al limite dell'area, sfruttando uno spazio creatosi tra le linee. Sul cross basso proveniente dalla sinistra, si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto, trasformando l'azione in uno dei gol più classici del suo repertorio.

È lo stesso principio che ha caratterizzato molte delle sue giocate contro l'Algeria: pochi scatti, ma eseguiti nel momento esatto in cui la difesa avversaria perde equilibrio.

Il dato più impressionante riguarda proprio il rapporto tra energia spesa e rendimento offensivo, pur correndo circa il 30% in meno rispetto alla media dei giocatori di movimento presenti in campo: Messi ha trasformato quei pochi chilometri percorsi ad alta intensità in cinque gol nelle prime due partite del torneo, disputando complessivamente circa 170 minuti.

L'Argentina di Scaloni costruita per esaltare il talento del numero 10

Anche l'Argentina è stata costruita per valorizzare questa caratteristica della Pulce. Lionel Scaloni ha organizzato la squadra in modo da ridurre al minimo i compiti difensivi del suo capitano, affidando a giocatori come Rodrigo De Paul e Nahuel Molina il compito di coprire gli spazi quando Messi resta più avanzato e libero di muoversi su tutto il fronte offensivo.

Non è una novità. Già durante il trionfo al Mondiale 2022, Messi trascorreva lunghi tratti delle partite camminando e scansionando ciò che accadeva intorno a lui: quella scelta non ha mai rappresentato un limite per l'Argentina e ha consentito alla squadra di sfruttare al massimo il suo talento nelle zone più pericolose del campo.

La vera domanda, dunque, non è perché Messi cammini tanto. La domanda è come riesca ancora a essere così devastante quando decide di accelerare: ai Mondiali 2026 la risposta è arrivata direttamente dal campo con cinque gol in due partite e una nazionale che continua a ruotare attorno al genio del suo numero 10.