F1 2025, ultime news sul mercato piloti: Red Bull conferma Perez, Sainz e Kimi Antonelli in attesa Le coppie di piloti F1 per il Mondiale 2025 ad oggi: come cambia la griglia dei team dopo le ultime news sui movimenti di mercato nel paddock della Formula 1.

A cura di Michele Mazzeo

La griglia delle coppie di piloti del Mondiale di Formula 1 2025 comincia a delinearsi. Le ultime news sui movimenti di mercato nel paddock hanno già di fatto definito parte delle line-up dei team che disputeranno il prossimo campionato F1. Nonostante la riconferma di Sergio Perez da parte della Red Bull, dopo l'annuncio della separazione a fine stagione tra l'Alpine ed Esteban Ocon aumenta infatti il numero di sedili rimasti ancora disponibili per la nuova stagione, la prima di Lewis Hamilton in Ferrari che invece saluta Carlos Sainz ora alla ricerca di un'altra squadra.

Ferrari, Red Bull e McLaren hanno già confermato entrambi i piloti per la Formula 1 2025

Nessuna ulteriore sorpresa ci sarà nei top team con Ferrari, Red Bull e McLaren che hanno già annunciato (da tempo in alcuni casi) quale sarà la line-up con cui si presenteranno ai nastri di partenza del Mondiale 2025: Charles Leclerc e Lewis Hamilton per il Cavallino, Max Verstappen e Sergio Perez per la scuderia austriaca e Lando Norris e Oscar Piastri per la squadra britannica. Coppia confermata totalmente in Aston Martin con Fernando Alonso che anche il prossimo anno sarà al fianco di Lance Stroll (figlio del proprietario del team Lawrence).

La Mercedes cerca il sostituito di Hamilton: Kimi Antonelli, Sainz e Mick Schumacher nella lista di Wolff

Diversa invece la situazione in Mercedes dove ancora si sta cercando il pilota che affiancherà George Russell prendendo il posto lasciato libero da Lewis Hamilton. Ristretta la lista di canditati al vaglio di Toto Wolff (che ha provato anche a strappare Max Verstappen alla Red Bull) con il talento italiano dell'Academy Andrea Kimi Antonelli, Mick Schumacher e un Carlos Sainz in uscita dalla Ferrari che sembrano essere ad oggi le tre alternative rimaste.

Anche Sauber e Williams corteggiano Carlos Sainz

Con un sedile ancora da confermare ci sono poi anche la Sauber che ha fin qui annunciato il solo Nico Hulkenberg (e che attende ancora la risposta di Carlos Sainz ma ora valuta seriamente l'ingaggio di Esteban Ocon), e la Williams che non ha ancora svelato chi sarà il compagno di Alexander Albon nella prossima stagione: e anche nella lista dei candidati di Vowles ci sono Antonelli, Sainz (che potrebbe accettare un contratto per un solo anno per poi tenersi libero per il 2026) e Schumacher ai quali però si aggiungono anche Bottas e Ocon.

Tre team ancora senza piloti confermati per la F1 2025

Sono invece tre al momento le scuderie hanno ancora entrambi i sedili liberi per il 2025. La Racing Bulls, squadra satellite della Red Bull, sembra orientata a confermare solo uno tra Tsunoda e Ricciardo (il giapponese nettamente favorito) e affiancargli uno dei giovani dell'Academy tra Liam Lawson, Isack Hadjar e Dennis Hauger.

L'Alpine ha già comunicato ufficialmente che Esteban Ocon lascerà la squadra al termine dell'attuale campionato ma non ancora confermato la permanenza di Pierre Gasly (a cui a fine 2024 scade il contratto). E pertanto ad oggi deve ancora completare interamente la propria line-up per la Formula 1 2025 con due piloti che usciranno fuori dal ventaglio di nomi che, oltre al francese (che alla fine dovrebbe restare), al momento vede in lizza Guanyu Zhou, Mick Schumacher, Jack Doohan e Felipe Drugovich.

Sedili ancora liberi anche in Haas dove un posto però sembra essere riservato per il giovane pilota della Ferrari Driver Academy Oliver Bearman mentre per l'altro si potrebbe optare per uno tra Esteban Ocon o Yuki Tsunoda (qualora decidesse di lasciare il mondo Red Bull).

I piloti dell'attuale F1 che non hanno ancora un contratto per il Mondiale 2025

Per quanto riguarda i piloti invece sono dieci, tra quelli protagonisti dell'attuale Mondiale 2024, a non avere ancora un contratto che gli garantisca la partecipazione al prossimo campionato di Formula 1. E se alcuni non dovrebbero avere problemi a trovare un ingaggio, non è comunque certo che li rivedremo tutti in azione nella F1 2025:

Carlos Sainz (Ferrari)

Pierre Gasly (Alpine)

Esteban Ocon (Alpine)

Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

Valtteri Bottas (Sauber)

Guanyu Zhou (Sauber)

Kevin Magnussen (Haas)

Logan Sargeant (Williams)

Le coppie di piloti della Formula 1 2025 ad oggi

Red Bull: Max Verstappen (confermato) – Sergio Perez (confermato)

Ferrari: Charles Leclerc (confermato) – Lewis Hamilton (nuovo)

Mercedes: George Russell (confermato) – ?

McLaren: Lando Norris (confermato) – Oscar Piastri (confermato)

Alpine: ? – ?

Racing Bulls: ? – ?

Sauber: Nico Hulkenberg (nuovo) – ?

Haas: ? – ?

Williams: Alexander Albon (confermato) – ?

