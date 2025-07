Kimi Antonelli risponde alla domanda che tutti i piloti evitano prima di un GP: Russell esterrefatto

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Kimi Antonelli rompe un tabù in diretta TV e spiazza tutti, compreso il suo compagno di squadra George Russell. A pochi minuti dal via della gara del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2025, il giovane pilota della Mercedes ha risposto alla domanda che ogni altro collega avrebbe evitato: quale mescola avrebbe montato per la partenza. E lo ha fatto senza troppi giri di parole: "Probabilmente partirò con le gomme medie".

La dichiarazione, rilasciata ai microfoni di F1 TV durante il pre-gara a Silverstone, è stata accolta da uno sguardo attonito di Russell, rimasto esterrefatto per la sincerità del compagno (oppure per la sua scaltrezza, ma non lo sapremo mai). Una risposta che, in teoria, avrebbe potuto rivelare una parte della strategia Mercedes quando ancora le termocoperte erano montate. Se Antonelli abbia detto la verità o abbia provato a confondere gli avversari non è dato saperlo, anche perché la pioggia ha poi rimescolato le carte.

Alla partenza, infatti, il rookie italiano ha montato le intermedie, mentre Russell ha osato con le slick da asciutto, rientrando subito ai box per passare alle hard. Una scelta che non ha pagato, esattamente come il resto delle strategie del muretto Mercedes in una domenica che ha lasciato più dubbi che conferme.

Dopo appena cinque giri, i due piloti delle Frecce d'Argento erano relegati in tredicesima e quattordicesima posizione. Antonelli ha poi effettuato un secondo pit-stop al giro 10 per tornare sulle intermedie, mentre Russell è rimasto fuori sperando in un'evoluzione favorevole del meteo. Ma al giro 13 la pioggia è aumentata, obbligando anche lui al cambio gomme.

Il caos tattico della Mercedes si è fatto ancora più evidente con l'ennesimo errore: pur avendo un set nuovo di medium, il muretto ha scelto inizialmente di mandare Russell in pista con le hard, penalizzando grip e tempi sul giro.

Per Antonelli, la corsa è finita con un nuovo ritiro – il terzo della stagione – dopo il tamponamento subito da Isack Hadjar. L'italiano, incolpevole, ha dovuto fermare la sua W16 in una gara mai davvero cominciata. Non è andata molto meglio a Russell, che nel finale ha chiesto insistentemente via radio di tornare alle slick. Accontentato, è rientrato in pista con gomme d'asciutto ma è finito subito nella ghiaia, compromettendo definitivamente il suo GP.

Il britannico ha comunque chiuso la gara e raccolto un punto con il decimo posto, ma il bilancio per Mercedes è impietoso: un solo pilota al traguardo e un altro weekend deludente dopo l'Austria.

La classifica riflette le difficoltà: Mercedes resta terza nel Mondiale Costruttori con 210 punti, mentre Russell sale a quota 147 ma resta quarto. Antonelli invece, inchiodato a 62 punti e al settimo posto, colleziona un altro ritiro che pesa nel bilancio di questa sua stagione da debuttante.

Ancora una volta, le ambizioni Mercedes si scontrano con l'improvvisazione e una gestione tecnica poco lucida. A Silverstone, oltre alla pioggia, a far notizia è stata anche la sorprendente trasparenza del 18enne bolognese, che ha risposto alla domanda che tutti evitano. Forse troppo onesto, forse troppo scaltro, sicuramente incauto, ma anche questo fa parte della crescita.