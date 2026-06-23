Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: l’Inghilterra in chiaro alle 22, dopo Portogallo-Uzbekistan

Portogallo-Uzbekistan è la partita dei Mondiali in diretta tv su DAZN alle 19. Inghilterra-Ghana va in chiaro sulla Rai (ore 22). A seguire, dopo la mezzanotte, la Croazia si gioca tutto con Panama.

Il Portogallo di CR7 in diretta TV sulla Rai contro l’Uzbekistan.

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Il calendario della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 propone partite interessanti: Portogallo–Uzbekistan alle 19 (Gruppo K) e Inghilterra–Ghana alle 22 (Gruppo L) possono essere decisive per le qualificazioni. Per i lusitani è una sfida da dentro o fuori, dopo il debutto amaro e caratterizzato dalle polemiche che hanno accompagnato la prestazione di Cristiano Ronaldo. Tra britannici e africani (entrambi reduci da successi nel primo turno) è un braccio di ferro per la vetta della classifica che, in caso di successo, regala anche il passaggio alla fase a eliminazione diretta. A seguire, ma dopo la mezzanotte, va in scena un altro incontro di rilievo: ore 1, la Croazia si gioca tutto contro Panama.

Tutte le partite dei Mondiali 2026 vanno in onda su DAZN, Inghilterra-Ghana è il match che sarà visibile in diretta tv e in chiaro (gratis per tutti) sulla Rai.

Le partite di oggi martedì 23 giugno: il programma completo

Portogallo-Uzbekistan trasmessa in onda alle 19 su DAZN è uno degli incontri più attesi: c'è attesa per le scelte del ct Roberto Martinez, inizialmente criticato per la gestione di CR7, e per la necessità di avere in campo la migliore formazione possibile per conquistare i 3 punti ed evitare una clamorosa eliminazione. Le frasi di Joao Neves e Conceiçao sono sembrate molto più che semplici spifferi ma la testimonianza diretta di un disagio che pervade lo spogliatoio. La causa? L'ombra del cinque volte Pallone d'Oro che, schierato titolare, viene riconosciuto più come zavorra che risorsa vera e propria. Il pareggio con il Congo (1-1) ha lasciato strascichi pesanti, la gara con l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è l'ultimo banco di prova che non si può fallire.

L’Inghilterra di Kane affronta il Ghana questa sera alle 22.

Alle 22, in onda su anche sulla Rai, c'è Inghilterra-Ghana che vale il primato nel girone. Basterà la stregoneria a fermare gli inglesi e Kane che al debutto hanno seppellito la Croazia con 4 gol? I favori del pronostico sono tutti dalla parte dei britannici: oltre che sul bomber del Bayern Monaco, possono contare anche sul talento di Bellingham, Saka e Rice; sul fronte opposto attenzione a Semenyo, che in Premier League veste la maglia del Manchester City. A seguire, all'1 di notte, la Croazia non ha alternative contro Panama: a quota 0 in classifica nel girone L (quello con Inghilterra e Ghana) deve vincere con un buon numero di gol così da migliorare anche la differenza reti fondamentale per il passaggio del turno.

Orari delle partite oggi in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Di seguito il calendario e la programmazione delle partite di oggi trasmesse in diretta tv su DAZN e sulla Rai:

Martedì 23 giugno

ore 5:00 – Giordania-Algeria: DAZN

ore 19:00 – Portogallo–Uzbekistan: DAZN

ore 22:00 – Inghilterra–Ghana: DAZN e Rai 1

dopo la mezzanotte

ore 1:00 – Panama–Croazia: DAZN

ore 4:00 – Colombia- R. D. Congo: DAZN.