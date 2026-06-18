Tuchel capovolge l’Inghilterra con un breve discorso “Mi sono seduto con loro”. Poi 4 gol alla Croazia

L’Inghilterra ha esordito vincendo ai Mondiali. Un successo avvenuto dopo un primo tempo faticoso, decisive le parole all’intervallo di Tuchel.

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L'Inghilterra ha iniziato i Mondiali 2026 in modo trionfale. Ha tribolato, ha dubitato, ma alla fine ha vinto 4-2 contro la Croazia, che di sicuro ancora una volta darà filo da torcere a chiunque. Il 4-2 è un risultato che si nota e poteva essere ancora più ampio se Livakovic non avesse compiuto una sfilza di parate nel secondo tempo. Dopo la partita Tuchel, che come tutti i CT inglesi è sempre con il fucile puntato addosso, ha parlato della trasformazione della sua squadra spiegando cosa ha detto ai suoi calciatori durante l'intervallo.

Inghilterra-Croazia 4-2

L'esordio in un Mondiale è sempre complicato, la tensione si taglia a fette, se sfidi poi che è arrivato secondo e terzo nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo lo è di più. Harry Kane nel primo tempo realizza una doppietta, salendo così a 10 gol complessivi ai Mondiali, insegue Messi e Mbappé, il rigore lo ha dovuto tirare due volte, il primo lo aveva sbagliato, poi un gran colpo di testa. La Croazia però ha risposto colpo su colpo. Lo ha fatto prima con Baturina e poi con Musa. E lo ha fatto sfruttando un duplice blocco degli inglesi che dopo i due gol hanno terribilmente abbassato il ritmo.

Il rigore con cui Harry Kane ha aperto le marcature in Inghilterra–Croazia.

Nella ripresa Inghilterra totalmente diversa, come se nell'intervallo ci fosse stata la scossa elettrica. Bellingham firma il 3-2, poi una marea di chance per il poker, che arriverà solo nel finale con Rashford. Ma davvero Livakovic si è superato. Una vittoria pesante per il morale e per il girone, di fatto già in ghiaccio, visto che per il primato basteranno quattro punti tra Ghana e Panama.

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Il discorso di Tuchel nell'intervallo di Inghilterra-Croazia

Dopo la partita a Tuchel è stato chiesto cosa avesse detto ai calciatori per trasformarli dal punto di vista morale e mentale. L'allenatore tedesco ha spiegato: "Mi sono seduto con loro. Ho lasciato un po' di tempo a ognuno. Ho detto di calmarsi, di stare tranquilli, di calmare i nervi e di incoraggiarli a fare le cose a modo nostro".

L'aspetto mentale prima poi quello tecnico: "Ho aggiunto che la mia percezione di loro e degli ultimi 17 giorni di lavoro non sarebbe cambiata in base al risultato". Poi ha chiesto loro di essere coraggiosi, determinativi, pro-attivi e soprattutto che giocassero da squadra: "Il discorso è stato brave e pacato. Se dicono che è servito tanto meglio. Il messaggio principale era quello di incoraggiarli".

A risultato acquisto, il dottor Tuchel, soprannominato il professore perché ha una laurea in economia aziendale, non si è voluto dare eccessivi meriti: "La squadra ha giocato un secondo tempo fantastico, ho adorato la loro reazione. Abbiamo creato molte occasioni, abbiamo avuto molto possesso palla e segnato due gol, meritavamo di vincere".